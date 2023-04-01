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Bloomberg: в мировой нефтяной сфере наступил коренной перелом - РИА Новости, 01.04.2023
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12:38 01.04.2023 (обновлено: 19:13 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/tankery-1862340124.html
Bloomberg: в мировой нефтяной сфере наступил коренной перелом
Bloomberg: в мировой нефтяной сфере наступил коренной перелом - РИА Новости, 01.04.2023
Bloomberg: в мировой нефтяной сфере наступил коренной перелом
Из-за тенденции к смещению активности нефтяных рынков с запада на восток в мире начался бум строительства танкеров, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T12:38
2023-04-01T19:13
в мире
экономика
цены на нефть
брюссель
еврокомиссия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Из-за тенденции к смещению активности нефтяных рынков с запада на восток в мире начался бум строительства танкеров, сообщило агентство Bloomberg.По информации журналистов, ссылающихся на нескольких крупных судовых брокеров, компания Braemar в этом году получила заказы на 38 танкеров среднего класса, что стало одним из самых загруженных кварталов с 2013 года. Как сообщила компания Simpson Spence &amp; Young, количество кораблей, которым присвоены международные серийные номера на данный момент с начала года, составляет 28, приближаясь к значениям за весь 2022-й. Это также считается показателем роста спроса на танкеры.Как при этом сообщает Kpler Inc., в настоящее время по морю перевозится более 200 миллионов баррелей по сравнению со 177 миллионами два года назад.В четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявил, что в Евросоюзе и "Большой семерке" пока нет большинства, которое позволило бы пересмотреть установленный ранее потолок цен на российскую нефть.
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в мире, экономика, цены на нефть, брюссель, еврокомиссия
В мире, Экономика, Цены на нефть, Брюссель, Еврокомиссия
Bloomberg: в мировой нефтяной сфере наступил коренной перелом

Bloomberg: смещение нефтяных рынков на восток спровоцировало бум строительства танкеров

© AFP 2023 / Patrick ValasserisНефтяные танкеры в Южной Франции
Нефтяные танкеры в Южной Франции - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / Patrick Valasseris
Нефтяные танкеры в Южной Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Из-за тенденции к смещению активности нефтяных рынков с запада на восток в мире начался бум строительства танкеров, сообщило агентство Bloomberg.
По информации журналистов, ссылающихся на нескольких крупных судовых брокеров, компания Braemar в этом году получила заказы на 38 танкеров среднего класса, что стало одним из самых загруженных кварталов с 2013 года. Как сообщила компания Simpson Spence & Young, количество кораблей, которым присвоены международные серийные номера на данный момент с начала года, составляет 28, приближаясь к значениям за весь 2022-й. Это также считается показателем роста спроса на танкеры.
«
"Основной структурный сдвиг в ландшафте нефтеперерабатывающих заводов, который будет поддерживать спрос на перевозки нефтепродуктов в среднесрочной и долгосрочной перспективе, — это географическое смещение между новыми нефтеперерабатывающими заводами и основными потребителями", — пояснила старший аналитик Braemar Александра Алатари.
Как при этом сообщает Kpler Inc., в настоящее время по морю перевозится более 200 миллионов баррелей по сравнению со 177 миллионами два года назад.
В четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявил, что в Евросоюзе и "Большой семерке" пока нет большинства, которое позволило бы пересмотреть установленный ранее потолок цен на российскую нефть.
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В миреЭкономикаЦены на нефтьБрюссельЕврокомиссия
 
 
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