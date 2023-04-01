https://ria.ru/20230401/tankery-1862340124.html

Bloomberg: в мировой нефтяной сфере наступил коренной перелом

Bloomberg: в мировой нефтяной сфере наступил коренной перелом - РИА Новости, 01.04.2023

Bloomberg: в мировой нефтяной сфере наступил коренной перелом

Из-за тенденции к смещению активности нефтяных рынков с запада на восток в мире начался бум строительства танкеров, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T12:38

2023-04-01T12:38

2023-04-01T19:13

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экономика

цены на нефть

брюссель

еврокомиссия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Из-за тенденции к смещению активности нефтяных рынков с запада на восток в мире начался бум строительства танкеров, сообщило агентство Bloomberg.По информации журналистов, ссылающихся на нескольких крупных судовых брокеров, компания Braemar в этом году получила заказы на 38 танкеров среднего класса, что стало одним из самых загруженных кварталов с 2013 года. Как сообщила компания Simpson Spence & Young, количество кораблей, которым присвоены международные серийные номера на данный момент с начала года, составляет 28, приближаясь к значениям за весь 2022-й. Это также считается показателем роста спроса на танкеры.Как при этом сообщает Kpler Inc., в настоящее время по морю перевозится более 200 миллионов баррелей по сравнению со 177 миллионами два года назад.В четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявил, что в Евросоюзе и "Большой семерке" пока нет большинства, которое позволило бы пересмотреть установленный ранее потолок цен на российскую нефть.

https://ria.ru/20230329/neft-1861666437.html

брюссель

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, брюссель, еврокомиссия