Bloomberg: в мировой нефтяной сфере наступил коренной перелом
Bloomberg: смещение нефтяных рынков на восток спровоцировало бум строительства танкеров
Нефтяные танкеры в Южной Франции. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Из-за тенденции к смещению активности нефтяных рынков с запада на восток в мире начался бум строительства танкеров, сообщило агентство Bloomberg.
По информации журналистов, ссылающихся на нескольких крупных судовых брокеров, компания Braemar в этом году получила заказы на 38 танкеров среднего класса, что стало одним из самых загруженных кварталов с 2013 года. Как сообщила компания Simpson Spence & Young, количество кораблей, которым присвоены международные серийные номера на данный момент с начала года, составляет 28, приближаясь к значениям за весь 2022-й. Это также считается показателем роста спроса на танкеры.
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"Основной структурный сдвиг в ландшафте нефтеперерабатывающих заводов, который будет поддерживать спрос на перевозки нефтепродуктов в среднесрочной и долгосрочной перспективе, — это географическое смещение между новыми нефтеперерабатывающими заводами и основными потребителями", — пояснила старший аналитик Braemar Александра Алатари.
Как при этом сообщает Kpler Inc., в настоящее время по морю перевозится более 200 миллионов баррелей по сравнению со 177 миллионами два года назад.
В четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявил, что в Евросоюзе и "Большой семерке" пока нет большинства, которое позволило бы пересмотреть установленный ранее потолок цен на российскую нефть.