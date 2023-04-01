https://ria.ru/20230401/taksi-1862336740.html

Социальное такси теперь можно заказать в приложении "Московский транспорт"

Социальное такси теперь можно заказать в приложении "Московский транспорт" - РИА Новости, 01.04.2023

Социальное такси теперь можно заказать в приложении "Московский транспорт"

Маломобильные граждане теперь могут заказать социальное такси через приложение "Московский транспорт", ранее такая услуга была доступна только в сервисе... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T12:10

2023-04-01T12:10

2023-04-01T12:11

общество

москва

максим ликсутов

мосгортранс

всероссийское общество инвалидов

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Маломобильные граждане теперь могут заказать социальное такси через приложение "Московский транспорт", ранее такая услуга была доступна только в сервисе Мосгортранса, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Ликсутов напомнил, что в 2022 году дептранс продолжил развивать службу "Социальное такси", был обновлен транспортный парк. Услугой воспользовались более 75 тысяч пассажиров. Это на пять процентов больше, чем в прошлом году. Кроме того, было перевезено почти 230 тысяч пассажиров по коллективным заявкам Всероссийского общества инвалидов. "Теперь появилась возможность заказывать соцтакси в приложении "Московский транспорт". Пользоваться сервисом стало еще удобнее", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. В сообщении отмечается, что социальное такси перевозит маломобильных пассажиров на работу и учебу, к социально значимым объектам, культурным, спортивным и развлекательным учреждениям по индивидуальным и коллективным заявкам. В парке службы есть современные автобусы, микроавтобусы и легковые автомобили. Уточняется, что в прошлом году появилась возможность онлайн-регистрации новых пользователей, за год их число увеличилось на 10 процентов. Сервисом регулярно пользуются около четырех тысяч человек. За 2022 год социальное такси перевезло более 300 тысяч пассажиров.

https://ria.ru/20230207/protez-1850290628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, максим ликсутов , мосгортранс, всероссийское общество инвалидов