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Украинский суд решил принудительно привести на заседание митрополита Павла - РИА Новости, 01.04.2023
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Религия
 
18:20 01.04.2023 (обновлено: 18:42 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/sud-1862382092.html
Украинский суд решил принудительно привести на заседание митрополита Павла
Украинский суд решил принудительно привести на заседание митрополита Павла - РИА Новости, 01.04.2023
Украинский суд решил принудительно привести на заседание митрополита Павла
Суд принял решение о принудительном приводе на заседание по избранию меры пресечения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), который... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T18:20
2023-04-01T18:42
религия
украина
киев
антониу гутерриш
франциск (хорхе марио бергольо)
служба безопасности украины
оон
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Суд принял решение о принудительном приводе на заседание по избранию меры пресечения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), который находится в больнице, сообщили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Утром в субботу наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". СМИ со ссылкой источник в СБУ сообщили, что Павла подозревают по двум статьям: "разжигание межрелигиозной вражды" и "оправдание агрессии РФ". Позднее Служба безопасности Украины подтвердила вынесение подозрений по двум статьям. На заседании суда по избранию меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) стало плохо, в связи с чем суд принял решение о переносе заседания на понедельник, 3 апреля. Однако позже в УПЦ сообщили, что заседание перенесено на субботу на 18.30 (совпадает с мск), несмотря на то, что митрополит находится в больнице. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230401/kiev-1862366563.html
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украина, киев, антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), служба безопасности украины, оон, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Антониу Гутерриш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Служба безопасности Украины, ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Украинский суд решил принудительно привести на заседание митрополита Павла

Наместника Киево-Печерской лавры Павла принудительно приведут в суд из больницы

© Фото : СБУНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : СБУ
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Суд принял решение о принудительном приводе на заседание по избранию меры пресечения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), который находится в больнице, сообщили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
«
"Принудительный привод согласовали", - говорится в сообщении УПЦ в Telegram-канале.
Утром в субботу наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". СМИ со ссылкой источник в СБУ сообщили, что Павла подозревают по двум статьям: "разжигание межрелигиозной вражды" и "оправдание агрессии РФ". Позднее Служба безопасности Украины подтвердила вынесение подозрений по двум статьям.
На заседании суда по избранию меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) стало плохо, в связи с чем суд принял решение о переносе заседания на понедельник, 3 апреля. Однако позже в УПЦ сообщили, что заседание перенесено на субботу на 18.30 (совпадает с мск), несмотря на то, что митрополит находится в больнице.
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Полиция не препятствует стычкам у Киево-Печерской лавры
Вчера, 16:16
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
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