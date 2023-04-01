https://ria.ru/20230401/sud-1862382092.html

Украинский суд решил принудительно привести на заседание митрополита Павла

Украинский суд решил принудительно привести на заседание митрополита Павла - РИА Новости, 01.04.2023

Украинский суд решил принудительно привести на заседание митрополита Павла

Суд принял решение о принудительном приводе на заседание по избранию меры пресечения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), который... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T18:20

2023-04-01T18:20

2023-04-01T18:42

религия

украина

киев

антониу гутерриш

франциск (хорхе марио бергольо)

служба безопасности украины

оон

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Суд принял решение о принудительном приводе на заседание по избранию меры пресечения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), который находится в больнице, сообщили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Утром в субботу наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". СМИ со ссылкой источник в СБУ сообщили, что Павла подозревают по двум статьям: "разжигание межрелигиозной вражды" и "оправдание агрессии РФ". Позднее Служба безопасности Украины подтвердила вынесение подозрений по двум статьям. На заседании суда по избранию меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) стало плохо, в связи с чем суд принял решение о переносе заседания на понедельник, 3 апреля. Однако позже в УПЦ сообщили, что заседание перенесено на субботу на 18.30 (совпадает с мск), несмотря на то, что митрополит находится в больнице. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230401/kiev-1862366563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), служба безопасности украины, оон, ситуация вокруг упц