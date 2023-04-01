https://ria.ru/20230401/sud-1862347257.html

В Киеве начался суд о мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры

В Киеве начался суд о мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 01.04.2023

В Киеве начался суд о мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры

Шевченковский районный суд Киева проводит заседание об избрании меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю), сообщило украинское РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T13:42

2023-04-01T13:42

2023-04-01T15:20

религия

религия

украина

киев

киево-печерская лавра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862357580_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d36ab79e308b3c930977a2b6488b8e4.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева проводит заседание об избрании меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю), сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее утром в субботу митрополит заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям. "В Шевченковском суде Киева началось судебное заседание по избранию меры пресечения настоятелю Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Заявляется, что прокуратура добивается круглосуточного домашнего ареста. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230401/ukraina-1862335854.html

https://ria.ru/20230401/ukraina-1862327525.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, украина, киев, киево-печерская лавра