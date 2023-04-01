Рейтинг@Mail.ru
В Киеве начался суд о мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:42 01.04.2023 (обновлено: 15:20 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/sud-1862347257.html
В Киеве начался суд о мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры
В Киеве начался суд о мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 01.04.2023
В Киеве начался суд о мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры
Шевченковский районный суд Киева проводит заседание об избрании меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю), сообщило украинское РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T13:42
2023-04-01T15:20
религия
религия
украина
киев
киево-печерская лавра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862357580_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d36ab79e308b3c930977a2b6488b8e4.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева проводит заседание об избрании меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю), сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее утром в субботу митрополит заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям. "В Шевченковском суде Киева началось судебное заседание по избранию меры пресечения настоятелю Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Заявляется, что прокуратура добивается круглосуточного домашнего ареста. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230401/ukraina-1862335854.html
https://ria.ru/20230401/ukraina-1862327525.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862357580_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6f6b534e12362a5bb90bc1fc101cbaa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, украина, киев, киево-печерская лавра
Религия, Религия, Украина, Киев, Киево-Печерская Лавра
В Киеве начался суд о мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры

Шевченковский районный суд Киева начал заседание по мере пресечения митрополиту Павлу

© AFP 2023 / Sergii VolskyiНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / Sergii Volskyi
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева проводит заседание об избрании меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю), сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее утром в субботу митрополит заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям.
"В Шевченковском суде Киева началось судебное заседание по избранию меры пресечения настоятелю Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.
Заявляется, что прокуратура добивается круглосуточного домашнего ареста.
Ситуация в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
У Киево-Печерской лавры собрались выступающие за изгнание УПЦ
Вчера, 12:06
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Литургия в Киево-Печерской лавре под руководством главы канонической Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Глава канонической УПЦ возглавил богослужение в Киевской лавре
Вчера, 10:49
 
РелигияРелигияУкраинаКиевКиево-Печерская Лавра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала