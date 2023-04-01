https://ria.ru/20230401/ssha-1862316517.html

"Не если, а когда": в США признали неудобную правду о России

"Не если, а когда": в США признали неудобную правду о России - РИА Новости, 01.04.2023

"Не если, а когда": в США признали неудобную правду о России

Пентагон строит планы на увеличение расходов на армию после победы России над киевским режимом, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T09:16

2023-04-01T09:16

2023-04-01T16:47

в мире

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украина

сша

скотт риттер

марк милли

ллойд остин

пентагон

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пентагон строит планы на увеличение расходов на армию после победы России над киевским режимом, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его словам, председатель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли рассматривает перспективу развития украинского кризиса с точки зрения победы России.Также Риттер подчеркнул, что глава Пентагона Ллойд Остин уже обратился с вопросом увеличения расходов к конгрессу, потребовав 300 миллиардов долларов на восполнение военного оборудования, отправленного на Украину. При этом озвученная Штатами стоимость помощи киевскому режиму составляла 50 миллиардов долларов."Спросите себя: зачем мы ввязались в это? Теперь они готовятся уничтожить нас экономически, обанкротив нас, чтобы восстановить Вооруженные силы, которые не нужно было уменьшать, потому что мы пошли и ввязались в этот безответственный акт милитаризма на Украине", — заключил экс-разведчик.В пятницу Скотт Риттер заявил о систематическом распространении Соединенными Штатами лжи о состоянии российской армии на Украине, так как, по его мнению, Вашингтон не в состоянии справиться с последствиями поражения Украины. Поэтому, как считает экс-разведчик, они пытаются спровоцировать ложной пропагандой об обстановке в ВС России — например, "о недостатке боеприпасов" — страх и недовольство внутри страны.

https://ria.ru/20230331/pomosch-1862287869.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, украина, сша, скотт риттер, марк милли, ллойд остин, пентагон