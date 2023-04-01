"Не если, а когда": в США признали неудобную правду о России
Экс-разведчик Риттер заявил, что США нарастят бюджет армии после победы России на Украине
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пентагон строит планы на увеличение расходов на армию после победы России над киевским режимом, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, председатель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли рассматривает перспективу развития украинского кризиса с точки зрения победы России.
«
"Когда Россия победит" — мы больше не говорим "если Россия победит"! Председатель Объединенного комитета начальников штабов говорит, что когда Россия победит, мы должны будем удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России, которые будут накапливаться. Это увеличит бюджет с 880-900 миллиардов долларов, что уже слишком много, до триллиона и 800 миллиардов долларов, дамы и господа, — вот что сейчас говорит Пентагон", — заявил Риттер.
Также Риттер подчеркнул, что глава Пентагона Ллойд Остин уже обратился с вопросом увеличения расходов к конгрессу, потребовав 300 миллиардов долларов на восполнение военного оборудования, отправленного на Украину. При этом озвученная Штатами стоимость помощи киевскому режиму составляла 50 миллиардов долларов.
"Спросите себя: зачем мы ввязались в это? Теперь они готовятся уничтожить нас экономически, обанкротив нас, чтобы восстановить Вооруженные силы, которые не нужно было уменьшать, потому что мы пошли и ввязались в этот безответственный акт милитаризма на Украине", — заключил экс-разведчик.
В пятницу Скотт Риттер заявил о систематическом распространении Соединенными Штатами лжи о состоянии российской армии на Украине, так как, по его мнению, Вашингтон не в состоянии справиться с последствиями поражения Украины. Поэтому, как считает экс-разведчик, они пытаются спровоцировать ложной пропагандой об обстановке в ВС России — например, "о недостатке боеприпасов" — страх и недовольство внутри страны.