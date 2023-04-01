https://ria.ru/20230401/ssha-1862307976.html

В США на концерте группы Morbid Angel при обрушении крыши погиб человек

В США на концерте группы Morbid Angel при обрушении крыши погиб человек - РИА Новости, 01.04.2023

В США на концерте группы Morbid Angel при обрушении крыши погиб человек

Один человек погиб, почти 30 пострадали при обрушении крыши театра в американском штате Иллинойс, сообщает телеканал CBS со ссылкой на пожарную службу. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T06:58

2023-04-01T06:58

2023-04-01T06:58

в мире

иллинойс

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Один человек погиб, почти 30 пострадали при обрушении крыши театра в американском штате Иллинойс, сообщает телеканал CBS со ссылкой на пожарную службу. Обрушение крыши театра "Аполлон" в городе Белвидир произошло во время концерта. Внутри здания, рассчитанного на 1,5 тысячи зрителей, находилось только 260 человек. В программе концерта значились дэт-метал группы Morbid Angel, Revocation и Skeletal Remains. Предполагается, что крыша и козырек рухнули примерно через полчаса после начала концерта из-за сильного ветра, порывы которого достигали 144 километров в час. Глава пожарной службы города Шон Скадл сообщил, что пять человек были срочно госпитализированы с тяжелыми травмами, 18 - с травмами средней тяжести и еще пять - с незначительными повреждениями.

https://ria.ru/20230206/ssha-1849915588.html

иллинойс

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