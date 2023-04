https://ria.ru/20230401/ssha-1862259648.html

Сексуальная революция Трампа. Экс-президент возвращается в Белый дом

Впервые против бывшего президента США возбудили уголовное дело. Большое жюри присяжных Манхэттена обвиняет Дональда Трампа в том, что он заплатил 130 тысяч... РИА Новости, 01.04.2023

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Впервые против бывшего президента США возбудили уголовное дело. Большое жюри присяжных Манхэттена обвиняет Дональда Трампа в том, что он заплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об интимной связи. Чем это закончится — в материале РИА Новости.Грязное бельеСлухи об отношениях Трампа с актрисой ходили еще десять лет назад, и ничего незаконного в этом не было. Однако деньги для Дэниелс взяли из предвыборного фонда и оформили как оплату юридических услуг адвоката Майкла Коэна. В штате Нью-Йорк это считается фальсификацией отчетности — уголовным преступлением. В 2018-м юрист признал вину и получил три года тюрьмы, но Трамп тогда был президентом и ушел от ответственности.Теперь переехавший во Флориду бывший глава государства обязан явиться в Нью-Йорк, где его официально арестуют, снимут отпечатки пальцев, сфотографируют в профиль и анфас. По версии телеканала CBS, это может случиться 4 апреля. Затем состоится первое слушание в суде. Впрочем, американские СМИ считают, что Трампа вряд ли отправят за решетку. Скорее всего, выпустят под залог. Или вовсе под честное слово — если пообещает не скрываться и не мешать расследованию.Обвинителем выступит окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг — избранный на четыре года представитель Демократической партии. Трамп уже заявил, что прокурор "делает грязную работу за Джо Байдена". По словам экс-президента, демократы одержимы идеей "достать" его, поэтому решили обвинить невиновного, чтобы помешать предвыборной кампании. При этом Трамп назвал Брэгга ставленником Джорджа Сороса.Даже в Демократической партии многие считают, что для Брэгга борьба с Трампом — идея фикс. Другой кандидат, демократка Тали Фархадиан Вайнштейн, отмечала, что Брэгг упоминает экс-президента при каждом удобном случае, чтобы получить "политическое преимущество".Как пишет New York Post, сразу после избрания Брэгг взялся за возобновление расследования против Трампа, но подчиненные начали массово увольняться в знак протеста. Многие сомневаются в способности прокурора отправить влиятельного республиканца за решетку. По предъявленным обвинениям экс-президент может избежать заключения, даже если его признают виновным. Исключение сделают, только если докажут, что он хотел скрыть или совершить другое преступление. Тогда политику грозит до четырех лет тюрьмы.Погоня за двумя зайцамиСпикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти пообещал начать в отношении прокурора парламентское расследование. Он уверен, что преследование Трампа — возмутительное злоупотребление властью человеком, который отпускает опасных преступников, но мстит политическому противнику.Теоретически дело о сексе с порнозвездой действительно может навредить планам экс-президента вернуться в Белый дом. Согласно результатам опроса, проведенного по заказу агентства Reuters за неделю до решения присяжных, даже среди членов Республиканской партии около 44 процентов считают, что Трамп должен отказаться от участия в выборах, если ему предъявят официальные обвинения.С другой стороны, по данным опроса Fox News, споры вокруг судебного процесса сделали Трампа популярнее внутри партии. В феврале его поддержали 43 процента однопартийцев, в конце марта — 54. При этом популярность главного конкурента — губернатора Флориды Рона Десантиса — упала с 28 до 24 процентов. Республиканский социолог Дарон Шоу считает, что обвинения помогли экс-президенту укрепить образ борца с несправедливостью.Между тем Трамп сейчас во Флориде, поэтому, как сообщают The New York Times и BBC, его арест может навредить репутации Десантиса. Не исключено, что республиканские избиратели обвинят губернатора в том, что он не укрыл экс-президента от расправы демократов. Поэтому Десантис осудил уголовное преследование коллеги и пообещал не содействовать его выдаче.Юристы предупреждают, что позиция губернатора способна привести к опасной ситуации. Чтобы доставить Трампа в Нью-Йорк, полицейские должны получить соответствующее разрешение от Флориды. Если там, а следом и в других республиканских штатах откажутся выдавать своего лидера, это может надолго расколоть США. Причем адвокаты Трампа наверняка попытаются затянуть рассмотрение дела до президентских выборов. Если их подзащитный вновь возглавит страну, то получит иммунитет.Первый в историиЗаведующая сектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева считает, что суд проявит снисхождение к Трампу как человеку, который ранее ничем подобным не занимался. Кроме того, крайне тяжело доказать, что именно он — главное действующее лицо преступления. Так как к уголовной ответственности экс-президента пытаются привлечь только сейчас, видимо, прокуратура тоже сомневается в собственных силах."Он настроен сотрудничать с судом, а значит, готов сыграть в эту игру. Как только не пытались его зацепить! И за якобы сговор с Москвой, и за призывы штурмовать Капитолий, и начинали налоговые разбирательства. А схватили за глупость. Ведь тратить деньги избирательной кампании на такие цели — абсолютный недосмотр и расхлябанность", — отмечает эксперт.Впрочем, по мнению Журавлевой, новое судебное разбирательство не помешает Трампу участвовать в выборах главы государства. Более того, скандальная история только добавит ему очков. "Пока идет суд, он может проводить кампанию. Если признают виновным, но не посадят в тюрьму — все равно имеет право баллотироваться. Ограничений в конституции нет. К тому же еще неясно, кому вся эта история выгодна — Трампу или демократам. Его рейтинги растут, и электоральная база вокруг него сплотится еще сильнее", — говорит политолог.Сомнительных обвинений в фальсификации выборов хватило для того, чтобы сторонники бывшего главы государства попытались совершить нечто похожее на государственный переворот, добавляет Журавлева. Теперь же разворачивается настоящая травля лидера, и есть вероятность, что решимости у них только прибавится. Даже если бы у Трампа не было президентских амбиций, сейчас бы они наверняка появились.

