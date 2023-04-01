https://ria.ru/20230401/spetsoperatsiya-1862332091.html

Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном - РИА Новости, 01.04.2023

Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном

Российские артиллеристы ночью уничтожили в районе населенного пункта Станислав под Херсоном украинскую подвижную радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T11:36

2023-04-01T11:36

2023-04-01T12:51

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

сша

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили в районе населенного пункта Станислав под Херсоном украинскую подвижную радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы, произведенную в США, и перевозивший ее автомобиль, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, вчера в районе поселка Зимовник уничтожили гаубицу 2С3 "Акация" с боекомплектом и экипажем.При этом российские артиллеристы ликвидировали пять военных ВСУ.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.

https://ria.ru/20230401/yug-1862305689.html

херсон

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, херсон, сша, вооруженные силы украины