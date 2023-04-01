https://ria.ru/20230401/spetsoperatsiya-1862332091.html
Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном - РИА Новости, 01.04.2023
Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном
Российские артиллеристы ночью уничтожили в районе населенного пункта Станислав под Херсоном украинскую подвижную радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T11:36
2023-04-01T11:36
2023-04-01T12:51
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
сша
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили в районе населенного пункта Станислав под Херсоном украинскую подвижную радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы, произведенную в США, и перевозивший ее автомобиль, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, вчера в районе поселка Зимовник уничтожили гаубицу 2С3 "Акация" с боекомплектом и экипажем.При этом российские артиллеристы ликвидировали пять военных ВСУ.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.
https://ria.ru/20230401/yug-1862305689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсон, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, США, Вооруженные силы Украины
Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ и гаубицу "Акация" под Херсоном