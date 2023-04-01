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Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном - РИА Новости, 01.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 01.04.2023 (обновлено: 12:51 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/spetsoperatsiya-1862332091.html
Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном - РИА Новости, 01.04.2023
Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном
Российские артиллеристы ночью уничтожили в районе населенного пункта Станислав под Херсоном украинскую подвижную радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T11:36
2023-04-01T12:51
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
сша
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили в районе населенного пункта Станислав под Херсоном украинскую подвижную радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы, произведенную в США, и перевозивший ее автомобиль, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, вчера в районе поселка Зимовник уничтожили гаубицу 2С3 "Акация" с боекомплектом и экипажем.При этом российские артиллеристы ликвидировали пять военных ВСУ.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.
https://ria.ru/20230401/yug-1862305689.html
херсон
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безопасность, херсон, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, США, Вооруженные силы Украины
Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ и гаубицу "Акация" под Херсоном

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе СВО
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили в районе населенного пункта Станислав под Херсоном украинскую подвижную радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы, произведенную в США, и перевозивший ее автомобиль, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Потери: трое погибших военных ВСУ, двое раненых", — добавил собеседник агентства.
Также, по его словам, вчера в районе поселка Зимовник уничтожили гаубицу 2С3 "Акация" с боекомплектом и экипажем.
При этом российские артиллеристы ликвидировали пять военных ВСУ.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.
При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонСШАВооруженные силы Украины
 
 
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