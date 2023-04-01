СМИ: в Европе наладили сотрудничество по инциденту на "Северных потоках"
Welt am Sonntag: ФРГ, Швеция и Дания наладили сотрудничество по ЧП на "Северных потоках"
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Германия, Швеция и Дания наладили сотрудничество в деле расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщила немецкая газета Welt am Sonntag.
Газета узнала от источников в сфере безопасности, что в последнее время обмен информацией между немецкими следователями и их иностранными коллегами активизировался.
Отмечается, что Дания, Швеция и ФРГ изначально планировали вместе расследовать взрывы в рамках "совместной следственной группы", однако этого не произошло, поскольку сначала Швеция, а затем и Дания вышли из группы. Причиной стали опасения по поводу конфиденциальности.
"Сотрудничество с этими странами сейчас стало намного лучше", - отметил неназванный собеседник издания.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.