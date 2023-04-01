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СМИ: в Европе наладили сотрудничество по инциденту на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.04.2023
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12:55 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/sotrudnichestvo-1862341824.html
СМИ: в Европе наладили сотрудничество по инциденту на "Северных потоках"
СМИ: в Европе наладили сотрудничество по инциденту на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.04.2023
СМИ: в Европе наладили сотрудничество по инциденту на "Северных потоках"
Германия, Швеция и Дания наладили сотрудничество в деле расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщила немецкая газета... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T12:55
2023-04-01T12:55
авария на "северных потоках"
в мире
германия
швеция
дания
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Германия, Швеция и Дания наладили сотрудничество в деле расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщила немецкая газета Welt am Sonntag. Газета узнала от источников в сфере безопасности, что в последнее время обмен информацией между немецкими следователями и их иностранными коллегами активизировался. Отмечается, что Дания, Швеция и ФРГ изначально планировали вместе расследовать взрывы в рамках "совместной следственной группы", однако этого не произошло, поскольку сначала Швеция, а затем и Дания вышли из группы. Причиной стали опасения по поводу конфиденциальности. "Сотрудничество с этими странами сейчас стало намного лучше", - отметил неназванный собеседник издания. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230330/rassledovanie-1861912843.html
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авария на "северных потоках", в мире, германия, швеция, дания
Авария на "Северных потоках", В мире, Германия, Швеция, Дания
СМИ: в Европе наладили сотрудничество по инциденту на "Северных потоках"

Welt am Sonntag: ФРГ, Швеция и Дания наладили сотрудничество по ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Германия, Швеция и Дания наладили сотрудничество в деле расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщила немецкая газета Welt am Sonntag.
Газета узнала от источников в сфере безопасности, что в последнее время обмен информацией между немецкими следователями и их иностранными коллегами активизировался.
Отмечается, что Дания, Швеция и ФРГ изначально планировали вместе расследовать взрывы в рамках "совместной следственной группы", однако этого не произошло, поскольку сначала Швеция, а затем и Дания вышли из группы. Причиной стали опасения по поводу конфиденциальности.
"Сотрудничество с этими странами сейчас стало намного лучше", - отметил неназванный собеседник издания.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
МИД: Россия потребует отчеты о расследованиях по "Северным потокам"
30 марта, 17:15
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Госдеп не смог ответить на вопрос про "Северные потоки"
29 марта, 22:51
 
Авария на "Северных потоках"В миреГерманияШвецияДания
 
 
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