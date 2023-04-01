https://ria.ru/20230401/sotrudnichestvo-1862341824.html

СМИ: в Европе наладили сотрудничество по инциденту на "Северных потоках"

СМИ: в Европе наладили сотрудничество по инциденту на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.04.2023

СМИ: в Европе наладили сотрудничество по инциденту на "Северных потоках"

Германия, Швеция и Дания наладили сотрудничество в деле расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщила немецкая газета... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T12:55

2023-04-01T12:55

2023-04-01T12:55

авария на "северных потоках"

в мире

германия

швеция

дания

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Германия, Швеция и Дания наладили сотрудничество в деле расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщила немецкая газета Welt am Sonntag. Газета узнала от источников в сфере безопасности, что в последнее время обмен информацией между немецкими следователями и их иностранными коллегами активизировался. Отмечается, что Дания, Швеция и ФРГ изначально планировали вместе расследовать взрывы в рамках "совместной следственной группы", однако этого не произошло, поскольку сначала Швеция, а затем и Дания вышли из группы. Причиной стали опасения по поводу конфиденциальности. "Сотрудничество с этими странами сейчас стало намного лучше", - отметил неназванный собеседник издания. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230330/rassledovanie-1861912843.html

https://ria.ru/20230329/usa-1861714494.html

германия

швеция

дания

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авария на "северных потоках", в мире, германия, швеция, дания