https://ria.ru/20230401/smekh-1862308542.html
Врач назвал пользу смеха для организма
Врач назвал пользу смеха для организма - РИА Новости, 01.04.2023
Врач назвал пользу смеха для организма
Смех может снизить уровень сахара в крови и устранить болевые ощущения при артрите, к тому же, он положительно влияет на работу дыхательной, пищеварительной и... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T07:22
2023-04-01T07:22
2023-04-01T07:31
москва
георгий костюк
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Смех может снизить уровень сахара в крови и устранить болевые ощущения при артрите, к тому же, он положительно влияет на работу дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, заявил РИА Новости главный психиатр Москвы Георгий Костюк в День смеха. Он добавил, что смех вызывает в организме человека выработку гормонов, которые обладают иммуномодулирующим действием. Они положительно влияют на работу дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Также Костюк рассказал, что при лечении невротических расстройств и тревожно-депрессивных состояний может применяться такой метод как смехотерапия. Она включает различные комплексы упражнений: дыхательные смехотехники, смехомедитации, психодинамические смехоупражнения, смешные шутки, веселые истории, афоризмы, анекдоты, комедии и другое. "Высоко значение смехотерапии в укреплении и поддержании психического здоровья. Данный вид терапии помогает успокаивать разум, облегчает гнев, пробуждает творческие способности, снижает агрессию и конфликтность", - отметил психиатр.
https://ria.ru/20230401/smekh-1862303660.html
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москва, георгий костюк, общество
Москва, Георгий Костюк, Общество
Врач назвал пользу смеха для организма
Врач Костюк: смех может снизить уровень сахара в крови и устранить боль при артрите
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Смех может снизить уровень сахара в крови и устранить болевые ощущения при артрите, к тому же, он положительно влияет на работу дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, заявил РИА Новости главный психиатр Москвы Георгий Костюк в День смеха.
«
"Международными медицинскими исследованиями доказано, что смех может снижать уровень сахара в крови, значительно снижать или полностью устранять болевые ощущения при артрите как раз за счет выработки определенного набора гормонов. Также смех снимает мышечные и эмоциональные зажимы, вследствие чего проходят физическая и психологическая усталость", - рассказал Костюк.
Он добавил, что смех вызывает в организме человека выработку гормонов, которые обладают иммуномодулирующим действием. Они положительно влияют на работу дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.
Также Костюк рассказал, что при лечении невротических расстройств и тревожно-депрессивных состояний может применяться такой метод как смехотерапия. Она включает различные комплексы упражнений: дыхательные смехотехники, смехомедитации, психодинамические смехоупражнения, смешные шутки, веселые истории, афоризмы, анекдоты, комедии и другое.
"Высоко значение смехотерапии в укреплении и поддержании психического здоровья. Данный вид терапии помогает успокаивать разум, облегчает гнев, пробуждает творческие способности, снижает агрессию и конфликтность", - отметил психиатр.
Врач назвал количество килокалорий, которое сжигается при часе смеха