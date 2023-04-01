https://ria.ru/20230401/smekh-1862308542.html

Врач назвал пользу смеха для организма

Врач назвал пользу смеха для организма - РИА Новости, 01.04.2023

Врач назвал пользу смеха для организма

Смех может снизить уровень сахара в крови и устранить болевые ощущения при артрите, к тому же, он положительно влияет на работу дыхательной, пищеварительной и... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T07:22

2023-04-01T07:22

2023-04-01T07:31

москва

георгий костюк

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Смех может снизить уровень сахара в крови и устранить болевые ощущения при артрите, к тому же, он положительно влияет на работу дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, заявил РИА Новости главный психиатр Москвы Георгий Костюк в День смеха. Он добавил, что смех вызывает в организме человека выработку гормонов, которые обладают иммуномодулирующим действием. Они положительно влияют на работу дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Также Костюк рассказал, что при лечении невротических расстройств и тревожно-депрессивных состояний может применяться такой метод как смехотерапия. Она включает различные комплексы упражнений: дыхательные смехотехники, смехомедитации, психодинамические смехоупражнения, смешные шутки, веселые истории, афоризмы, анекдоты, комедии и другое. "Высоко значение смехотерапии в укреплении и поддержании психического здоровья. Данный вид терапии помогает успокаивать разум, облегчает гнев, пробуждает творческие способности, снижает агрессию и конфликтность", - отметил психиатр.

https://ria.ru/20230401/smekh-1862303660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, георгий костюк, общество