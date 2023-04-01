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Врач назвал количество килокалорий, которое сжигается при часе смеха

Врач назвал количество килокалорий, которое сжигается при часе смеха - РИА Новости, 01.04.2023

Врач назвал количество килокалорий, которое сжигается при часе смеха

Час смеха может помочь сжечь до 350 килокалорий, так как при смехе активизируется работа до 80 мышц, сообщил РИА Новости главный психиатр Москвы Георгий Костюк... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T03:26

2023-04-01T03:26

2023-04-01T04:16

москва

георгий костюк

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Час смеха может помочь сжечь до 350 килокалорий, так как при смехе активизируется работа до 80 мышц, сообщил РИА Новости главный психиатр Москвы Георгий Костюк в День смеха. По его словам, когда человек смеется, у него изменяется тип дыхания, происходит увеличение кислородного обмена в мозге, органах и тканях, уходят застойные явления в лёгких. Международные медицинские исследования показывают, что оптимистично настроенные люди существенно меньше подвержены вирусным заболеваниям. Такие люди в большей степени заботятся о своем здоровье, ведут активный образ жизни и отказываются от вредных привычек, что делает их устойчивее к разного рода заболеваниям. "Наблюдая за пациентами, восстанавливающимися после травм и операций, лично я замечал, что реабилитация у положительно настроенных людей проходила заметно быстрее, а болевые ощущения ими переносились легче, чем пессимистами", - отметил Костюк. Он пояснил, что в организме оптимистов выделяется гормон радости – серотонин, который является природным обезболивающим. У тех же, кто пребывает в пессимистическом настроении, преобладает гормон стресса - кортизол, который способен усиливать болевые ощущения и может стать триггером развития заболеваний.

https://ria.ru/20221207/kalorii-1836919216.html

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москва, георгий костюк, общество