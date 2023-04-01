https://ria.ru/20230401/sluzhba-1862294794.html
В России начинается призыв на срочную службу в Вооруженные силы
В России начинается призыв на срочную службу в Вооруженные силы - РИА Новости, 01.04.2023
В России начинается призыв на срочную службу в Вооруженные силы
В России в субботу стартует призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ, всего планируется призвать 147 тысяч россиян, не находящихся в запасе. Призывников... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T00:16
2023-04-01T00:16
2023-04-01T00:16
россия
безопасность
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В России в субботу стартует призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ, всего планируется призвать 147 тысяч россиян, не находящихся в запасе. Призывников не будут отправлять в зону СВО. Весенняя призывная кампания начинается 1 апреля и продлится до 15 июля. Как сообщил ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции. Он пояснил, что на сегодняшний день численность военнослужащих по контракту и мобилизованных военнослужащих вполне достаточна для того, чтобы решать поставленные задачи. Наибольшее количество призывников в текущей весенней кампании традиционно будет направлено для прохождения службы в Сухопутные войска и Военно-морской флот. При этом треть призывников направят в учебные соединения и части на срок до пяти месяцев для освоения современной военной техники и получения военно-учетной специальности. Пройдя обучение, срочники отбудут в войска для эксплуатации вооружения и техники в соответствии с полученными навыками. Кроме того, в российской армии продолжается практика формирования научных и спортивных рот. В этом году Минобороны при постановке на воинский учет получало данные в электронном виде, дублируя их на бумаге. Всего на воинский учет в этом году встали более 700 тысяч юношей. На основе полученных сведений была сформирована единая электронная база данных, размещенная в закрытом сегменте Минобороны РФ. Эти сведения будут максимально использованы в учетно-призывной работе, в том числе с целью недопущения случаев необоснованного призыва граждан на военную службу.
https://ria.ru/20230331/sluzhba-1862010929.html
https://ria.ru/20230330/prizyv-1861814389.html
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россия, безопасность
В России начинается призыв на срочную службу в Вооруженные силы
В России первого апреля стартует призыв на срочную службу в Вооруженные силы
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В России в субботу стартует призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ, всего планируется призвать 147 тысяч россиян, не находящихся в запасе. Призывников не будут отправлять в зону СВО.
Весенняя призывная кампания начинается 1 апреля и продлится до 15 июля.
В России начнут в электронном виде оповещать о призыве на срочную службу
Как сообщил ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции. Он пояснил, что на сегодняшний день численность военнослужащих по контракту и мобилизованных военнослужащих вполне достаточна для того, чтобы решать поставленные задачи.
Наибольшее количество призывников в текущей весенней кампании традиционно будет направлено для прохождения службы в Сухопутные войска и Военно-морской флот.
При этом треть призывников направят в учебные соединения и части на срок до пяти месяцев для освоения современной военной техники и получения военно-учетной специальности. Пройдя обучение, срочники отбудут в войска для эксплуатации вооружения и техники в соответствии с полученными навыками.
Кроме того, в российской армии продолжается практика формирования научных и спортивных рот.
В этом году Минобороны при постановке на воинский учет получало данные в электронном виде, дублируя их на бумаге. Всего на воинский учет в этом году встали более 700 тысяч юношей.
На основе полученных сведений была сформирована единая электронная база данных, размещенная в закрытом сегменте Минобороны РФ. Эти сведения будут максимально использованы в учетно-призывной работе, в том числе с целью недопущения случаев необоснованного призыва граждан на военную службу.
В новых российских субъектах не будет проводиться весенний призыв