https://ria.ru/20230401/siriya-1862410467.html

В САР боевики попытались прорваться на территорию, подконтрольную Дамаску

В САР боевики попытались прорваться на территорию, подконтрольную Дамаску - РИА Новости, 01.04.2023

В САР боевики попытались прорваться на территорию, подконтрольную Дамаску

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* пытались два раза прорваться на территорию, подконтрольную... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T22:17

2023-04-01T22:17

2023-04-01T22:17

в мире

идлиб (мухафаза)

алеппо

сирия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* пытались два раза прорваться на территорию, подконтрольную правительственным силам, в сирийской провинции Идлиб в районе населенных пунктов Эд-Дана и Джубас, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. В результате боестолкновения один сирийский военнослужащий погиб, один - ранен. По данным ЦПВС, боевики террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации: в провинции Алеппо – два, в провинции Идлиб – два. Гуринов отметил, что в результате снайперского обстрела по позициям правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Аджель провинции Алеппо, погиб один сирийский военнослужащий.* Террористические группировки, запрещенные в России.

https://ria.ru/20230316/siriya-1858189271.html

идлиб (мухафаза)

алеппо

сирия

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в мире, идлиб (мухафаза), алеппо, сирия