https://ria.ru/20230401/siriya-1862410467.html
В САР боевики попытались прорваться на территорию, подконтрольную Дамаску
В САР боевики попытались прорваться на территорию, подконтрольную Дамаску - РИА Новости, 01.04.2023
В САР боевики попытались прорваться на территорию, подконтрольную Дамаску
Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* пытались два раза прорваться на территорию, подконтрольную... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T22:17
2023-04-01T22:17
2023-04-01T22:17
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* пытались два раза прорваться на территорию, подконтрольную правительственным силам, в сирийской провинции Идлиб в районе населенных пунктов Эд-Дана и Джубас, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. В результате боестолкновения один сирийский военнослужащий погиб, один - ранен. По данным ЦПВС, боевики террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации: в провинции Алеппо – два, в провинции Идлиб – два. Гуринов отметил, что в результате снайперского обстрела по позициям правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Аджель провинции Алеппо, погиб один сирийский военнослужащий.* Террористические группировки, запрещенные в России.
https://ria.ru/20230316/siriya-1858189271.html
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в мире, идлиб (мухафаза), алеппо, сирия
В мире, Идлиб (мухафаза), Алеппо, Сирия
В САР боевики попытались прорваться на территорию, подконтрольную Дамаску
В Сирии боевики два раза пытались прорваться на подконтрольную Дамаску территорию в Идлибе
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* пытались два раза прорваться на территорию, подконтрольную правительственным силам, в сирийской провинции Идлиб в районе населенных пунктов Эд-Дана и Джубас, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
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"В провинции Идлиб в районе населенных пунктов Эд-Дана и Джубас боевиками террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* предпринято две попытки прорыва на территорию, подконтрольную правительственным силам", - сказал Гуринов на брифинге.
В результате боестолкновения один сирийский военнослужащий погиб, один - ранен.
По данным ЦПВС, боевики террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации: в провинции Алеппо
– два, в провинции Идлиб – два.
Гуринов отметил, что в результате снайперского обстрела по позициям правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Аджель провинции Алеппо, погиб один сирийский военнослужащий.
* Террористические группировки, запрещенные в России.
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