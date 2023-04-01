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Однопартийцы призвали Шольца способствовать переговорам по Украине - РИА Новости, 01.04.2023
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15:09 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/sholts-1862356364.html
Однопартийцы призвали Шольца способствовать переговорам по Украине
Однопартийцы призвали Шольца способствовать переговорам по Украине - РИА Новости, 01.04.2023
Однопартийцы призвали Шольца способствовать переговорам по Украине
Канцлеру Олафу Шольцу направлено открытое письмо с призывом к переговорам по Украине, которое было составлено сыном бывшего канцлера Вилли Брандта историком и... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:09
2023-04-01T15:09
в мире
украина
европа
франция
олаф шольц
гюнтер ферхойген
норберт вальтер-борьянс
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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Канцлеру Олафу Шольцу направлено открытое письмо с призывом к переговорам по Украине, которое было составлено сыном бывшего канцлера Вилли Брандта историком и социал-демократом Петером Брандтом, а затем поддержано 200 членами правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В распространенном в пятницу письме, адресованному Шольцу, говорится о необходимости способствовать мирным переговорам. Письмо, составленное сыном Брандта историком Петером Брандтом, подписано среди прочих экс-еврокомиссаром по расширению и по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтером Ферхойгеном, экс-сопредседателем СДПГ Норбертом Вальтером-Борьянсом и бывшим председателем бундестага Вольфгангом Тирзе. Обращение также подписали свыше 200 других членов партии СДПГ. "С каждым днем растет опасность эскалации боевых действий. На Европе лежит тень ядерной войны. Но мир не должен скатиться к новой большой войне. Миру нужен мир", - говорится в письме, озаглавленном как "Творить мир". Составители обращения указывают на то, что большая часть немецких граждан не поддерживают нескончаемого раскручивания "спирали насилия", а вместо главенства милитаризма необходим язык дипломатии и мира. Лишь в таком случае, как говорится далее, представится возможность для прокладывания мирной инициативы для совместного мирного концепта в Европе. "Мир может быть заключен только на основе международного права и только с Россией", - подчеркивается в открытом обращении. Составители ссылаются на слова бывшего канцлера Вилли Брандта, согласно которому необходимо "противостоять течению, когда оно снова попытается проложить не то русло".
https://ria.ru/20230401/ukraina-1862331725.html
https://ria.ru/20230321/sholts-1859374205.html
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в мире, украина, европа, франция, олаф шольц, гюнтер ферхойген, норберт вальтер-борьянс
В мире, Украина, Европа, Франция, Олаф Шольц, Гюнтер Ферхойген, Норберт Вальтер-Борьянс
Однопартийцы призвали Шольца способствовать переговорам по Украине

Свыше 200 однопартийцев призвали Шольца способствовать переговорам по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Канцлеру Олафу Шольцу направлено открытое письмо с призывом к переговорам по Украине, которое было составлено сыном бывшего канцлера Вилли Брандта историком и социал-демократом Петером Брандтом, а затем поддержано 200 членами правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
В распространенном в пятницу письме, адресованному Шольцу, говорится о необходимости способствовать мирным переговорам. Письмо, составленное сыном Брандта историком Петером Брандтом, подписано среди прочих экс-еврокомиссаром по расширению и по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтером Ферхойгеном, экс-сопредседателем СДПГ Норбертом Вальтером-Борьянсом и бывшим председателем бундестага Вольфгангом Тирзе. Обращение также подписали свыше 200 других членов партии СДПГ.
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Сын экс-канцлера Германии Брандта предложил мирную инициативу по Украине
Вчера, 11:31
"С каждым днем растет опасность эскалации боевых действий. На Европе лежит тень ядерной войны. Но мир не должен скатиться к новой большой войне. Миру нужен мир", - говорится в письме, озаглавленном как "Творить мир".
Составители обращения указывают на то, что большая часть немецких граждан не поддерживают нескончаемого раскручивания "спирали насилия", а вместо главенства милитаризма необходим язык дипломатии и мира.
«
"Мы призываем канцлера вместе с Францией для скорого прекращения огня заручиться поддержкой в качестве посредников Бразилии, Китая, Индии и Индонезии", - подчеркивают авторы письма.
Лишь в таком случае, как говорится далее, представится возможность для прокладывания мирной инициативы для совместного мирного концепта в Европе.
"Мир может быть заключен только на основе международного права и только с Россией", - подчеркивается в открытом обращении.
Составители ссылаются на слова бывшего канцлера Вилли Брандта, согласно которому необходимо "противостоять течению, когда оно снова попытается проложить не то русло".
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