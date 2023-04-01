https://ria.ru/20230401/sholts-1862356364.html

Однопартийцы призвали Шольца способствовать переговорам по Украине

Однопартийцы призвали Шольца способствовать переговорам по Украине - РИА Новости, 01.04.2023

Однопартийцы призвали Шольца способствовать переговорам по Украине

Канцлеру Олафу Шольцу направлено открытое письмо с призывом к переговорам по Украине, которое было составлено сыном бывшего канцлера Вилли Брандта историком и... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T15:09

2023-04-01T15:09

2023-04-01T15:09

в мире

украина

европа

франция

олаф шольц

гюнтер ферхойген

норберт вальтер-борьянс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848204522_0:0:1982:1116_1920x0_80_0_0_0ff8032fc429b98acb893f1ae69a086e.jpg

БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Канцлеру Олафу Шольцу направлено открытое письмо с призывом к переговорам по Украине, которое было составлено сыном бывшего канцлера Вилли Брандта историком и социал-демократом Петером Брандтом, а затем поддержано 200 членами правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В распространенном в пятницу письме, адресованному Шольцу, говорится о необходимости способствовать мирным переговорам. Письмо, составленное сыном Брандта историком Петером Брандтом, подписано среди прочих экс-еврокомиссаром по расширению и по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтером Ферхойгеном, экс-сопредседателем СДПГ Норбертом Вальтером-Борьянсом и бывшим председателем бундестага Вольфгангом Тирзе. Обращение также подписали свыше 200 других членов партии СДПГ. "С каждым днем растет опасность эскалации боевых действий. На Европе лежит тень ядерной войны. Но мир не должен скатиться к новой большой войне. Миру нужен мир", - говорится в письме, озаглавленном как "Творить мир". Составители обращения указывают на то, что большая часть немецких граждан не поддерживают нескончаемого раскручивания "спирали насилия", а вместо главенства милитаризма необходим язык дипломатии и мира. Лишь в таком случае, как говорится далее, представится возможность для прокладывания мирной инициативы для совместного мирного концепта в Европе. "Мир может быть заключен только на основе международного права и только с Россией", - подчеркивается в открытом обращении. Составители ссылаются на слова бывшего канцлера Вилли Брандта, согласно которому необходимо "противостоять течению, когда оно снова попытается проложить не то русло".

https://ria.ru/20230401/ukraina-1862331725.html

https://ria.ru/20230321/sholts-1859374205.html

украина

европа

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, европа, франция, олаф шольц, гюнтер ферхойген, норберт вальтер-борьянс