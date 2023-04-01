https://ria.ru/20230401/shakhta-1862310571.html

В Забайкалье завели дело после гибели подростка в заброшенной шахте

В Забайкалье завели дело после гибели подростка в заброшенной шахте - РИА Новости, 01.04.2023

В Забайкалье завели дело после гибели подростка в заброшенной шахте

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 16-летнего подростка, который упал в заброшенную угольную шахту в посёлке Шерловая Гора Борзинского района в... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T08:13

2023-04-01T08:13

2023-04-01T08:13

забайкальский край

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 1 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели 16-летнего подростка, который упал в заброшенную угольную шахту в посёлке Шерловая Гора Борзинского района в Забайкалье, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. Ранее сообщалось, что юноша пропал на территории заброшенной угольной шахты. По одной из версий, он упал в провал, образовавшийся в результате обрушения бывших стволов шахты. Через несколько часов стало известно, что подросток погиб, его тело нашли сотрудники МЧС в одном из стволов шахты на глубине около 20 метров. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлениями, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) по факту гибели подростка", - говорится в сообщении. Следователи считают, что трагический случай произошел из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации посёлка своих обязанностей по обеспечению безопасных условий для жителей.

https://ria.ru/20230401/dagestan-1862297589.html

забайкальский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

забайкальский край, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)