https://ria.ru/20230401/scheta-1862392747.html

В Хельсинки заморозили счета Российского центра науки и культуры, пишут СМИ

В Хельсинки заморозили счета Российского центра науки и культуры, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2023

В Хельсинки заморозили счета Российского центра науки и культуры, пишут СМИ

Банковские счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки заморожены в связи с санкциями Евросоюза против России до дальнейшего уведомления,... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T19:45

2023-04-01T19:45

2023-04-01T19:45

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рцнк

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр — РИА Новости. Банковские счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки заморожены в связи с санкциями Евросоюза против России до дальнейшего уведомления, сообщает финансовое издание Talouselämä. По информации издания, Управление по взысканию долгов приняло решение об этом 10 марта. "Активы Центра были заморожены банком Nordea, в котором у Российского центра науки и культуры открыт счет. Причиной заморозки являются санкции ЕС, введенные в связи с российской (специальной военной операцией) на Украине", - говорится в сообщении. Управление по взысканию долгов запретило банку передавать и выплачивать средства кому-либо, кроме судебного пристава, уточняет издание. Ранее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле, а представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется и ответные меры могут коснуться филиалов институтов им. Гете в России. Также в феврале Министерство иностранных дел Румынии уведомило посла РФ в Бухаресте о решении властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки в стране. РИА Новости запросили РЦНК в Хельсинки о ситуации, но на момент публикации заметки не получили никакого ответа. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230326/sanktsii-1860725000.html

https://ria.ru/20230228/yaponiya-1854749001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, хельсинки, берлин (город), мария захарова, владимир путин, евросоюз, рцнк