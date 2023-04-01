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СБУ отчиталась о целенаправленной работе против священнослужителей УПЦ - РИА Новости, 01.04.2023
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Религия
 
19:54 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/sbu-1862393767.html
СБУ отчиталась о целенаправленной работе против священнослужителей УПЦ
СБУ отчиталась о целенаправленной работе против священнослужителей УПЦ - РИА Новости, 01.04.2023
СБУ отчиталась о целенаправленной работе против священнослужителей УПЦ
Служба безопасности Украины (СБУ) подвела итоги 2022 года о "контрразведывательных мероприятиях в церковной среде", в которых изложила результаты своей... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T19:54
2023-04-01T19:54
религия
служба безопасности украины
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
украина
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подвела итоги 2022 года о "контрразведывательных мероприятиях в церковной среде", в которых изложила результаты своей деятельности против священнослужителей Украинской православной церкви, по итогам работы возбуждено 61 уголовное дело, вынесено семь приговоров суда, 19 человек лишены украинского гражданства. "В 2022 году служба безопасности Украины начала комплексные контрразведывательные и безопасности мероприятия (более 40) в церковной среде УПЦ. В результате мероприятий, возбуждено 61 уголовное производство в отношении 61 священнослужителя. В общей сложности суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков". - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По материалам спецслужбы введены санкции в отношении 17 функционеров УПЦ. Кроме прочего, как передает ведомство, 250 клирикам запрещен въезд на территорию Украины. Также прекращено гражданство Украины 19 священнослужителям УПЦ. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности". В феврале 2023 года СБУ сообщила, что за минувший год возбудила уголовные дела в отношении 55 священников канонической Украинской православной церкви.
https://ria.ru/20230329/goneniya-1861668777.html
https://ria.ru/20230329/upts-1861578128.html
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служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, украина, в мире
Религия, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, В мире
СБУ отчиталась о целенаправленной работе против священнослужителей УПЦ

СБУ подвела итоги целенаправленной работы против священнослужителей УПЦ за 2022 год

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подвела итоги 2022 года о "контрразведывательных мероприятиях в церковной среде", в которых изложила результаты своей деятельности против священнослужителей Украинской православной церкви, по итогам работы возбуждено 61 уголовное дело, вынесено семь приговоров суда, 19 человек лишены украинского гражданства.
"В 2022 году служба безопасности Украины начала комплексные контрразведывательные и безопасности мероприятия (более 40) в церковной среде УПЦ. В результате мероприятий, возбуждено 61 уголовное производство в отношении 61 священнослужителя. В общей сложности суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков". - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
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По материалам спецслужбы введены санкции в отношении 17 функционеров УПЦ. Кроме прочего, как передает ведомство, 250 клирикам запрещен въезд на территорию Украины. Также прекращено гражданство Украины 19 священнослужителям УПЦ.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
В феврале 2023 года СБУ сообщила, что за минувший год возбудила уголовные дела в отношении 55 священников канонической Украинской православной церкви.
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РелигияСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦУкраинаВ мире
 
 
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