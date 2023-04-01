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Российские саперы ведут активную проверку местности в Запорожской области - РИА Новости, 01.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 01.04.2023 (обновлено: 08:51 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/sapery-1862306025.html
Российские саперы ведут активную проверку местности в Запорожской области
Российские саперы ведут активную проверку местности в Запорожской области - РИА Новости, 01.04.2023
Российские саперы ведут активную проверку местности в Запорожской области
Саперы Вооруженных сил России ведут активное гуманитарное разминирование местности в Запорожской области в связи с началом сельскохозяйственных работ, передает... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T05:12
2023-04-01T08:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Саперы Вооруженных сил России ведут активное гуманитарное разминирование местности в Запорожской области в связи с началом сельскохозяйственных работ, передает корреспондент РИА Новости. "Практически ежедневно инженерно-разведывательные группы выезжают на инженерную разведку местности и объектов. Очень часто находим неразорвавшиеся снаряды, нештатно установленные мины и другие боеприпасы. Особенно сейчас, когда начались посевные работы, это очень востребовано. Около трех раз в неделю обезвреживаем найденные боеприпасы на полигоне",- рассказал командир саперного подразделения ВС РФ.
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запорожская область
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Разминирование полей в Запорожской области
Саперы ВС РФ ежедневно выезжают на гуманитарное разминирование в Запорожской области в связи с началом сельхоз работ. На видео уничтожение около ста килограмм гранатометных выстрелов и минометных мин.
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вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
Российские саперы ведут активную проверку местности в Запорожской области

Российские саперы из-за начала полевых работ ведут активную проверку в Запорожской области

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Саперы Вооруженных сил России ведут активное гуманитарное разминирование местности в Запорожской области в связи с началом сельскохозяйственных работ, передает корреспондент РИА Новости.
"Практически ежедневно инженерно-разведывательные группы выезжают на инженерную разведку местности и объектов. Очень часто находим неразорвавшиеся снаряды, нештатно установленные мины и другие боеприпасы. Особенно сейчас, когда начались посевные работы, это очень востребовано. Около трех раз в неделю обезвреживаем найденные боеприпасы на полигоне",- рассказал командир саперного подразделения ВС РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФЗапорожская область
 
 
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