https://ria.ru/20230401/sapery-1862306025.html

Российские саперы ведут активную проверку местности в Запорожской области

Российские саперы ведут активную проверку местности в Запорожской области - РИА Новости, 01.04.2023

Российские саперы ведут активную проверку местности в Запорожской области

Саперы Вооруженных сил России ведут активное гуманитарное разминирование местности в Запорожской области в связи с началом сельскохозяйственных работ, передает... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T05:12

2023-04-01T05:12

2023-04-01T08:51

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Саперы Вооруженных сил России ведут активное гуманитарное разминирование местности в Запорожской области в связи с началом сельскохозяйственных работ, передает корреспондент РИА Новости. "Практически ежедневно инженерно-разведывательные группы выезжают на инженерную разведку местности и объектов. Очень часто находим неразорвавшиеся снаряды, нештатно установленные мины и другие боеприпасы. Особенно сейчас, когда начались посевные работы, это очень востребовано. Около трех раз в неделю обезвреживаем найденные боеприпасы на полигоне",- рассказал командир саперного подразделения ВС РФ.

https://ria.ru/20230329/komandir-1861421659.html

запорожская область

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Разминирование полей в Запорожской области Саперы ВС РФ ежедневно выезжают на гуманитарное разминирование в Запорожской области в связи с началом сельхоз работ. На видео уничтожение около ста килограмм гранатометных выстрелов и минометных мин. 2023-04-01T05:12 true PT1M51S

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вооруженные силы рф, запорожская область