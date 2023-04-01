Рейтинг@Mail.ru
Зеленский подтвердил введение новых санкций против российских госструктур - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:09 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/sanktsii-1862405602.html
Зеленский подтвердил введение новых санкций против российских госструктур
Зеленский подтвердил введение новых санкций против российских госструктур - РИА Новости, 01.04.2023
Зеленский подтвердил введение новых санкций против российских госструктур
Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что ввел санкции против государственных структур и спецслужб Российской Федерации, а так же их руководителей,... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T21:09
2023-04-01T21:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий медведев
владимир зеленский
светлана медведева
газпром
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854426521_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_9b2b1e4d58984ff05bbcf3144e4a3b1e.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что ввел санкции против государственных структур и спецслужб Российской Федерации, а так же их руководителей, речь идет о более чем 650 лицах. "Подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию. Это чиновники государства-агрессора, его военно-промышленный комплекс – сотни компаний – и коллаборанты. Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в Telegram-канале. Соответствующие указы были опубликованы на сайте Зеленского в субботу. Санкции сроком на десять лет введены также против Совета Федерации РФ, министерства финансов РФ, Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны России, санкции также касаются предприятий военно-промышленного комплекса, приборостроения, радиоэлектроники. Санкции ввели против граждан, которые имеют отношение к российскому производству оружия - в санкционный список, как передает издание "Обозреватель", попали 225 предприятия, которые имеют отношение к российскому военно-промышленному-комплексу. Зеленский ранее в субботу ввел санкции против физических лиц и компаний из РФ и других стран, опубликовав список из 1420 позиций. В списке оказались жена и сын зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева - Светлана Медведева и Илья Медведев. Также среди прочих под санкции попали: исполнительный директор "Северного потока" Маттиас Варниг, председатель Совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль, известный российский предприниматель и уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель делового совета "Россия - Куба" Борис Титов. Персональные санкции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230330/ekonomika-1861809081.html
https://ria.ru/20230327/sanktsii-1860819339.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854426521_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_ae5294c37886bddeb4461571e45b4f6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский, светлана медведева, газпром, санкции в отношении россии, в мире, экономика, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Светлана Медведева, Газпром, Санкции в отношении России, В мире, Экономика, Совет Федерации РФ
Зеленский подтвердил введение новых санкций против российских госструктур

Зеленский подтвердил введение санкций против российских госструктур и чиновников

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что ввел санкции против государственных структур и спецслужб Российской Федерации, а так же их руководителей, речь идет о более чем 650 лицах.
"Подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию. Это чиновники государства-агрессора, его военно-промышленный комплекс – сотни компаний – и коллаборанты. Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в Telegram-канале.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Глава МИД Венгрии объяснил ошибочность антироссийских санкций
30 марта, 12:26
Соответствующие указы были опубликованы на сайте Зеленского в субботу. Санкции сроком на десять лет введены также против Совета Федерации РФ, министерства финансов РФ, Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны России, санкции также касаются предприятий военно-промышленного комплекса, приборостроения, радиоэлектроники. Санкции ввели против граждан, которые имеют отношение к российскому производству оружия - в санкционный список, как передает издание "Обозреватель", попали 225 предприятия, которые имеют отношение к российскому военно-промышленному-комплексу.
Зеленский ранее в субботу ввел санкции против физических лиц и компаний из РФ и других стран, опубликовав список из 1420 позиций. В списке оказались жена и сын зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева - Светлана Медведева и Илья Медведев. Также среди прочих под санкции попали: исполнительный директор "Северного потока" Маттиас Варниг, председатель Совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль, известный российский предприниматель и уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель делового совета "Россия - Куба" Борис Титов.
Персональные санкции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
МИД рассказал, как Россия реагирует на санкции
27 марта, 08:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийСветлана МедведеваГазпромСанкции в отношении РоссииВ миреЭкономикаСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала