https://ria.ru/20230401/sanktsii-1862405602.html

Зеленский подтвердил введение новых санкций против российских госструктур

Зеленский подтвердил введение новых санкций против российских госструктур - РИА Новости, 01.04.2023

Зеленский подтвердил введение новых санкций против российских госструктур

Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что ввел санкции против государственных структур и спецслужб Российской Федерации, а так же их руководителей,... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T21:09

2023-04-01T21:09

2023-04-01T21:09

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий медведев

владимир зеленский

светлана медведева

газпром

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что ввел санкции против государственных структур и спецслужб Российской Федерации, а так же их руководителей, речь идет о более чем 650 лицах. "Подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию. Это чиновники государства-агрессора, его военно-промышленный комплекс – сотни компаний – и коллаборанты. Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в Telegram-канале. Соответствующие указы были опубликованы на сайте Зеленского в субботу. Санкции сроком на десять лет введены также против Совета Федерации РФ, министерства финансов РФ, Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны России, санкции также касаются предприятий военно-промышленного комплекса, приборостроения, радиоэлектроники. Санкции ввели против граждан, которые имеют отношение к российскому производству оружия - в санкционный список, как передает издание "Обозреватель", попали 225 предприятия, которые имеют отношение к российскому военно-промышленному-комплексу. Зеленский ранее в субботу ввел санкции против физических лиц и компаний из РФ и других стран, опубликовав список из 1420 позиций. В списке оказались жена и сын зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева - Светлана Медведева и Илья Медведев. Также среди прочих под санкции попали: исполнительный директор "Северного потока" Маттиас Варниг, председатель Совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль, известный российский предприниматель и уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель делового совета "Россия - Куба" Борис Титов. Персональные санкции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230330/ekonomika-1861809081.html

https://ria.ru/20230327/sanktsii-1860819339.html

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