https://ria.ru/20230401/sanktsii-1862361754.html

Зеленский ввел санкции против экс-главы "Мотор Сич" Богуслаева

Зеленский ввел санкции против экс-главы "Мотор Сич" Богуслаева - РИА Новости, 01.04.2023

Зеленский ввел санкции против экс-главы "Мотор Сич" Богуслаева

Владимир Зеленский ввел санкции против экс-главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, а также ряда лиц и компаний из РФ и других стран, всего более 1400... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T15:45

2023-04-01T15:45

2023-04-01T15:45

в мире

владимир зеленский

украина

мотор сич

вячеслав богуслаев

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против экс-главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, а также ряда лиц и компаний из РФ и других стран, всего более 1400 позиций, следует из его указа. Список из 1420 позиций опубликован в дополнении к указу №191/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", опубликованном на сайте Зеленского. Ранее ЕC также внес Богуслаева в список санкций. Служба безопасности Украины 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года. Персональные санкции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.

https://ria.ru/20230401/sanktsii-1862352763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир зеленский, украина, мотор сич, вячеслав богуслаев