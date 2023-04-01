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Зеленский ввел санкции против экс-главы "Мотор Сич" Богуслаева - РИА Новости, 01.04.2023
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15:45 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/sanktsii-1862361754.html
Зеленский ввел санкции против экс-главы "Мотор Сич" Богуслаева
Зеленский ввел санкции против экс-главы "Мотор Сич" Богуслаева - РИА Новости, 01.04.2023
Зеленский ввел санкции против экс-главы "Мотор Сич" Богуслаева
Владимир Зеленский ввел санкции против экс-главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, а также ряда лиц и компаний из РФ и других стран, всего более 1400... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:45
2023-04-01T15:45
в мире
владимир зеленский
украина
мотор сич
вячеслав богуслаев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против экс-главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, а также ряда лиц и компаний из РФ и других стран, всего более 1400 позиций, следует из его указа. Список из 1420 позиций опубликован в дополнении к указу №191/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", опубликованном на сайте Зеленского. Ранее ЕC также внес Богуслаева в список санкций. Служба безопасности Украины 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года. Персональные санкции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
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в мире, владимир зеленский, украина, мотор сич, вячеслав богуслаев
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Мотор Сич, Вячеслав Богуслаев
Зеленский ввел санкции против экс-главы "Мотор Сич" Богуслаева

Зеленский ввел санкции против экс-главы "Мотор Сич" Богуслаева и более 1400 лиц и компаний

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против экс-главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, а также ряда лиц и компаний из РФ и других стран, всего более 1400 позиций, следует из его указа.
Список из 1420 позиций опубликован в дополнении к указу №191/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", опубликованном на сайте Зеленского.
Ранее ЕC также внес Богуслаева в список санкций.
Служба безопасности Украины 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
Персональные санкции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Зеленский ввел новые санкции против 33 россиян
Вчера, 14:42
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаМотор СичВячеслав Богуслаев
 
 
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