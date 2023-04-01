Зеленский ввел новые санкции против 33 россиян
Зеленский ввел новые санкции против 33 россиян и 225 предприятий
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 33 россиян и 225 предприятий из России, следует из указа, опубликованного на его сайте.
Списки опубликованы в дополнениях к указу главы республики № 192/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".
Персональные санкции вводятся сроком на десять лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
На аналогичный срок вводятся и санкции в отношении юридических лиц, за исключением четырех компаний: научно-производственного объединения "Электромашина" из Челябинска, Бийского производственного объединения "Сибприбормаш", Нижнеломовского электромеханического завода и Славгородского завода радиоаппаратуры, которым только на пять лет ограничивается транзит товаров через территорию страны, запрещается вывод капитала с территории страны и приватизация объектов на ее территории.
Кроме того, Зеленский ввел санкции против экс-главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, а также 1419 лиц и компаний из иностранных государств.
В прошлый раз украинский лидер вводил санкции против российских компаний в середине марта. Тогда вместе с этими предприятиями под ограничения попали фирмы из Ирана и ОАЭ — всего 141 юрлицо из трех стран.