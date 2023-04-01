https://ria.ru/20230401/sanktsii-1862352763.html

Зеленский ввел новые санкции против 33 россиян

Зеленский ввел новые санкции против 33 россиян - РИА Новости, 01.04.2023

Зеленский ввел новые санкции против 33 россиян

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 33 россиян и 225 предприятий из России, следует из указа, опубликованного на его сайте. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T14:42

2023-04-01T14:42

2023-04-01T15:37

россия

экономика

украина

владимир зеленский

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 33 россиян и 225 предприятий из России, следует из указа, опубликованного на его сайте.Списки опубликованы в дополнениях к указу главы республики № 192/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".Персональные санкции вводятся сроком на десять лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.На аналогичный срок вводятся и санкции в отношении юридических лиц, за исключением четырех компаний: научно-производственного объединения "Электромашина" из Челябинска, Бийского производственного объединения "Сибприбормаш", Нижнеломовского электромеханического завода и Славгородского завода радиоаппаратуры, которым только на пять лет ограничивается транзит товаров через территорию страны, запрещается вывод капитала с территории страны и приватизация объектов на ее территории.Кроме того, Зеленский ввел санкции против экс-главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, а также 1419 лиц и компаний из иностранных государств.В прошлый раз украинский лидер вводил санкции против российских компаний в середине марта. Тогда вместе с этими предприятиями под ограничения попали фирмы из Ирана и ОАЭ — всего 141 юрлицо из трех стран.

https://ria.ru/20230318/sanktsii-1858793932.html

https://ria.ru/20230218/sanktsii-1852894412.html

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россия, экономика, украина, владимир зеленский, санкции в отношении россии, в мире