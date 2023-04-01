https://ria.ru/20230401/rumyniya-1862295337.html

В Румынии предложили присоединить Молдавию в случае аннексии части Украины

В Румынии предложили присоединить Молдавию в случае аннексии части Украины - РИА Новости, 01.04.2023

В Румынии предложили присоединить Молдавию в случае аннексии части Украины

Румынский сенатор Диана Шошоакэ представила законопроект, согласно которому парламент страны должен принять решение об объединении с Молдавией. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T00:24

2023-04-01T00:24

2023-04-01T02:31

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румыния

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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Румынский сенатор Диана Шошоакэ представила законопроект, согласно которому парламент страны должен принять решение об объединении с Молдавией. Ранее Шошоакэ зарегистрировала в сенате законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ, ее включили в базу данных "Миротворца". Сама сенатор заявила, что получила смертельные угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы. "Парламент Румынии принимает решение об объединении Румынии с Молдавией. Парламент Румынии уполномочивает правительство страны безотлагательно, немедленно начать переговоры с властями в Кишиневе, чтобы завершить объединение с Молдавией", - говорится в тексте законопроекта, зарегистрированном в сенате Румынии. Шошоакэ отмечает, что Румыния должна будет уведомить о территориальных изменениях США, НАТО, ООН и ЕС. В пояснительной записке сенатор отметила, что ее инициатива предполагает "переговоры за столом мировых лидеров о воссоединении Великой Румынии путем присоединения Молдавии и территорий, незаконно удерживаемых Украиной". Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.

https://ria.ru/20230330/rumyniya-1861880494.html

https://ria.ru/20230328/moldaviya-1861274558.html

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в мире, румыния, нато, оон, евросоюз, молдавия, украина