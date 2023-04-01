https://ria.ru/20230401/rpts-1862304186.html

В РПЦ заявили об оттоке христиан со Святой земли из-за нападений радикалов

В РПЦ заявили об оттоке христиан со Святой земли из-за нападений радикалов - РИА Новости, 01.04.2023

В РПЦ заявили об оттоке христиан со Святой земли из-за нападений радикалов

Цель радикальных иудеев, напавших в марте на православный храм в Иерусалиме, - вытеснить из Восточного Иерусалима неиудейское население, эта их политика не... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T04:13

2023-04-01T04:13

2023-04-01T07:04

религия

иерусалим

восточный иерусалим

палестина

николай балашов

мария захарова

патриарх кирилл (владимир гундяев)

федерация еврейских общин россии

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Цель радикальных иудеев, напавших в марте на православный храм в Иерусалиме, - вытеснить из Восточного Иерусалима неиудейское население, эта их политика не встречает эффективного противодействия израильских властей и "приводит к убыванию христианского населения Святой земли", заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Ранее в МИД РФ сообщили, что 19 марта во время утреннего богослужения иудейские радикалы совершили нападение на православный храм Успения Богородицы в Иерусалиме. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, экстремисты пытались причинить физический вред духовенству, запугать прихожан и паломников. По ее словам, Москва рассчитывает, что израильские власти дадут однозначную оценку случившемуся и примут исчерпывающие меры для привлечения к ответственности виновных в нападении на храм Успения Богородицы в Иерусалиме. Свое возмущение по поводу нападения выразили в Федерации еврейских общин России (ФЕОР), призвали найти виновных в этом преступлении. "Иудейские радикалы (представители которых напали на храм в Иеруслиме – ред.) исходят из убеждения, что Иерусалим должен вновь стать священной столицей еврейского государства, в которой не будет места представителям христианства и ислама. Одной из их задач является дальнейшая иудаизация оккупированного Восточного Иерусалима, вытеснение оттуда нееврейского населения. Такая политика, проводимая при отсутствии эффективного противодействия со стороны израильских властей на протяжении уже длительного времени, приводит к убыванию христианского населения не только Иерусалима, но и других населенных пунктов Святой земли", - сказал Балашов. Он напомнил, что о необходимости более эффективной защиты христиан Святой земли многократно говорил патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил "вместе с главами других христианских общин в Израиле". "Русская православная церковь со своей стороны всецело поддерживает наших ближневосточных братьев и разделяет их озабоченность и тревогу. Отрадно, что важность этой проблемы в полной мере осознается и российским государством, представители которого стремятся оказывать всю возможную помощь в деле защиты прав христианского населения ближневосточного региона, сохранения христианского наследия и христианского присутствия в Святой земле", - заключил собеседник агентства. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что "с печалью и тревогой" узнал о нападении еврейских радикалов на Успенский храм в Гефсимании, которое произошло "во время литургии у гробницы Божией Матери", а также "об атаке на священника и попытке нанести увечья митрополиту Еленопольскому Иоакиму". Патриарх Кирилл назвал это деяние преступлением и в письме выразил поддержку патриарху Иерусалима и всей Палестины Феофилу III.

https://ria.ru/20220112/dialog-1767454226.html

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иерусалим

восточный иерусалим

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иерусалим, восточный иерусалим, палестина, николай балашов, мария захарова, патриарх кирилл (владимир гундяев), федерация еврейских общин россии, русская православная церковь