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Митрополит Павел: глава ПЦУ Епифаний "сгинет, как роса на солнце" - РИА Новости, 01.04.2023
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Религия
 
12:37 01.04.2023 (обновлено: 12:52 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/religiya-1862339889.html
Митрополит Павел: глава ПЦУ Епифаний "сгинет, как роса на солнце"
Митрополит Павел: глава ПЦУ Епифаний "сгинет, как роса на солнце" - РИА Новости, 01.04.2023
Митрополит Павел: глава ПЦУ Епифаний "сгинет, как роса на солнце"
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил в проповеди, что глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко)... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T12:37
2023-04-01T12:52
религия
украина
россия
киев
православная церковь украины (пцу)
константинопольский патриархат
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил в проповеди, что глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) "сгинет, как роса на солнце" и об него "вытрут ноги". Утром в субботу митрополит Вышгорский и Чернобыльский заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". Украинские СМИ сообщали, что Павлу "выписаны подозрения сразу по двум статьям Уголовного кодекса: 161 (разжигание межрелигиозной вражды), 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ)". Позднее в канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщили, что речь идет о высказываниях митрополита "в отношении к "ПЦУ" и Константинопольскому патриархату, сделанных им в видеообращении "Просим справедливости для нашей Церкви". "Мне вменяют, что я назвал раскольником Епифания. Много чести: раскольник – это человек, который имел рукоположение, а у него никакого рукоположения не было. Они приходят и уходят, и если бы я говорил что-то другое про их каноничность – это был бы грех перед Богом… Епифаний сейчас сгинет, как роса на солнце. Вытрут ноги – а Церковь была, есть и будет", – сказал митрополит Павел в транслировавшейся в YouTube проповеди. Литургию в Лавре при этом возглавил глава канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20200109/1563237359.html
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украина, россия, киев, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Россия, Киев, Православная церковь Украины (ПЦУ), Константинопольский патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Митрополит Павел: глава ПЦУ Епифаний "сгинет, как роса на солнце"

Митрополит Павел: глава ПЦУ Епифаний сгинет, как роса на солнце и об него вытрут ноги

© Фото : СБУОбыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
Обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : СБУ
Обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил в проповеди, что глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) "сгинет, как роса на солнце" и об него "вытрут ноги".
Утром в субботу митрополит Вышгорский и Чернобыльский заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". Украинские СМИ сообщали, что Павлу "выписаны подозрения сразу по двум статьям Уголовного кодекса: 161 (разжигание межрелигиозной вражды), 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ)". Позднее в канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщили, что речь идет о высказываниях митрополита "в отношении к "ПЦУ" и Константинопольскому патриархату, сделанных им в видеообращении "Просим справедливости для нашей Церкви".
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Митрополит Пирейский опроверг сообщения о признании Епифания
9 января 2020, 22:35
"Мне вменяют, что я назвал раскольником Епифания. Много чести: раскольник – это человек, который имел рукоположение, а у него никакого рукоположения не было. Они приходят и уходят, и если бы я говорил что-то другое про их каноничность – это был бы грех перед Богом… Епифаний сейчас сгинет, как роса на солнце. Вытрут ноги – а Церковь была, есть и будет", – сказал митрополит Павел в транслировавшейся в YouTube проповеди. Литургию в Лавре при этом возглавил глава канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Литургия в Киево-Печерской лавре под руководством главы канонической Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Глава канонической УПЦ возглавил богослужение в Киевской лавре
Вчера, 10:49
 
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