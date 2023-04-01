Митрополит Павел: глава ПЦУ Епифаний "сгинет, как роса на солнце"
Митрополит Павел: глава ПЦУ Епифаний сгинет, как роса на солнце и об него вытрут ноги
© Фото : СБУОбыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
© Фото : СБУ
Обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил в проповеди, что глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) "сгинет, как роса на солнце" и об него "вытрут ноги".
Утром в субботу митрополит Вышгорский и Чернобыльский заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". Украинские СМИ сообщали, что Павлу "выписаны подозрения сразу по двум статьям Уголовного кодекса: 161 (разжигание межрелигиозной вражды), 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ)". Позднее в канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщили, что речь идет о высказываниях митрополита "в отношении к "ПЦУ" и Константинопольскому патриархату, сделанных им в видеообращении "Просим справедливости для нашей Церкви".
"Мне вменяют, что я назвал раскольником Епифания. Много чести: раскольник – это человек, который имел рукоположение, а у него никакого рукоположения не было. Они приходят и уходят, и если бы я говорил что-то другое про их каноничность – это был бы грех перед Богом… Епифаний сейчас сгинет, как роса на солнце. Вытрут ноги – а Церковь была, есть и будет", – сказал митрополит Павел в транслировавшейся в YouTube проповеди. Литургию в Лавре при этом возглавил глава канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".