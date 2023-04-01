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Зеленский рассказал о часовом разговоре с Макроном - РИА Новости, 01.04.2023
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18:57 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/razgovor-1862387059.html
Зеленский рассказал о часовом разговоре с Макроном
Зеленский рассказал о часовом разговоре с Макроном - РИА Новости, 01.04.2023
Зеленский рассказал о часовом разговоре с Макроном
Владимир Зеленский провел часовой разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, обсудили обстановку на фронте и оборонное взаимодействие стран. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T18:57
2023-04-01T18:57
украина
россия
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский провел часовой разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, обсудили обстановку на фронте и оборонное взаимодействие стран. Он отметил, что отдельно остановились на "Формуле мира", на дальнейших шагах по ее реализации. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что так называемая "формула мира" Зеленского "никакого отношения к миру не имеет". По ее словам, "это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. В их числе вывод войск из российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы. Цель украинской "формулы" – добиться при помощи Запада капитуляции России". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860505886.html
https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855279450.html
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украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский рассказал о часовом разговоре с Макроном

Зеленский по телефону обсудил с Макроном оборонное взаимодействие Украины и Франции

© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский провел часовой разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, обсудили обстановку на фронте и оборонное взаимодействие стран.
«
"В часовом разговоре с Эммануэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции. Подробно проинформировал о ситуации на фронте", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что отдельно остановились на "Формуле мира", на дальнейших шагах по ее реализации.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что так называемая "формула мира" Зеленского "никакого отношения к миру не имеет". По ее словам, "это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. В их числе вывод войск из российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы. Цель украинской "формулы" – добиться при помощи Запада капитуляции России".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Решение Макрона по Украине привело французского политика в ярость
24 марта, 19:45
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Германии объяснили, какого перевоплощения Зеленского ждут Шольц и Макрон
2 марта, 09:59
 
УкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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