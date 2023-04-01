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В ПЦУ призвали не допустить кровопролития в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 01.04.2023
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Религия
 
02:57 01.04.2023 (обновлено: 03:00 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/ptsu-1862302685.html
В ПЦУ призвали не допустить кровопролития в Киево-Печерской лавре
В ПЦУ призвали не допустить кровопролития в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 01.04.2023
В ПЦУ призвали не допустить кровопролития в Киево-Печерской лавре
Один из создателей раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) глава неканонического "Киевского патриархата" Филарет (Денисенко) призвал не допустить... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T02:57
2023-04-01T03:00
религия
украина
киев
харьков
александр ткаченко (протоиерей)
православная церковь украины (пцу)
русская православная церковь
украинская православная церковь
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Один из создателей раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) глава неканонического "Киевского патриархата" Филарет (Денисенко) призвал не допустить кровопролития в Киево-Печерской лавре, а также попросил украинские власти с уважением относиться к покоящимся в ее пещерах мощам, которые "являются великой святыней, а не "музейными экспонатами". В 1990 году бывший тогда главой новообразованной канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко) при поддержке властей Украины выступил за независимость от Русской православной церкви (РПЦ). В мае 1992 года собор иерархов УПЦ в Харькове лишил его сана, однако позже Денисенко создал на Украине раскольническую "Украинскую православную церковь Киевского патриархата" (УПЦ КП), за что впоследствии был отлучен от Церкви и предан анафеме. В 2018 году на "объединительном соборе" в Киеве последняя при активном участии Филарета стала основой Православной церкви Украины (ПЦУ). В связи с этим УПЦ КП была ликвидирована новой структурой, однако Денисенко этого не признал, вступив в конфликт с новым главой ПЦУ Епифанием (Думенко) и продолжив деятельность "Киевского патриархата". "Прошу всех, от кого это зависит, не допустить кровопролития. В противном случае это будет не только большим грехом, но и подарком нашему врагу… Безусловно, Киевская лавра должна быть украинской и принадлежать Украинской церкви, а не Московскому патриархату", – говорится в его заявлении на сайте Киевского патриархата. Филарет также призвал власти "помнить, что мощи святых угодников, покоящихся в Киево-Печерской лавре, являются великой святыней, а не "музейными экспонатами", и "учитывать это и относиться с уважением к религиозным чувствам верующих". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в ПЦУ. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора был подан в Хозяйственный суд Киева. Суд при этом отклонил просьбу, чтобы на время рассмотрения дела в отношении монастыря не совершались противоправные действия. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230331/satanisty-1862279697.html
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украина, киев, харьков, александр ткаченко (протоиерей), православная церковь украины (пцу), русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Харьков, Александр Ткаченко (протоиерей), Православная церковь Украины (ПЦУ), Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
В ПЦУ призвали не допустить кровопролития в Киево-Печерской лавре

Раскольник Филарет призвал не допустить кровопролития в Киево-Печерской лавре

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФиларет Денисенко после заседания Синода "Православной церкви Украины"
Филарет Денисенко после заседания Синода Православной церкви Украины - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Филарет Денисенко после заседания Синода "Православной церкви Украины". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Один из создателей раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) глава неканонического "Киевского патриархата" Филарет (Денисенко) призвал не допустить кровопролития в Киево-Печерской лавре, а также попросил украинские власти с уважением относиться к покоящимся в ее пещерах мощам, которые "являются великой святыней, а не "музейными экспонатами".
В 1990 году бывший тогда главой новообразованной канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко) при поддержке властей Украины выступил за независимость от Русской православной церкви (РПЦ). В мае 1992 года собор иерархов УПЦ в Харькове лишил его сана, однако позже Денисенко создал на Украине раскольническую "Украинскую православную церковь Киевского патриархата" (УПЦ КП), за что впоследствии был отлучен от Церкви и предан анафеме.
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В 2018 году на "объединительном соборе" в Киеве последняя при активном участии Филарета стала основой Православной церкви Украины (ПЦУ). В связи с этим УПЦ КП была ликвидирована новой структурой, однако Денисенко этого не признал, вступив в конфликт с новым главой ПЦУ Епифанием (Думенко) и продолжив деятельность "Киевского патриархата".
"Прошу всех, от кого это зависит, не допустить кровопролития. В противном случае это будет не только большим грехом, но и подарком нашему врагу… Безусловно, Киевская лавра должна быть украинской и принадлежать Украинской церкви, а не Московскому патриархату", – говорится в его заявлении на сайте Киевского патриархата.
Филарет также призвал власти "помнить, что мощи святых угодников, покоящихся в Киево-Печерской лавре, являются великой святыней, а не "музейными экспонатами", и "учитывать это и относиться с уважением к религиозным чувствам верующих".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в ПЦУ.
Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора был подан в Хозяйственный суд Киева. Суд при этом отклонил просьбу, чтобы на время рассмотрения дела в отношении монастыря не совершались противоправные действия.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Глава новой церкви Украины Епифаний во время интронизации в Софийском соборе Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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30 марта, 12:53
 
РелигияУкраинаКиевХарьковАлександр Ткаченко (протоиерей)Православная церковь Украины (ПЦУ)Русская православная церковьУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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