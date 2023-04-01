https://ria.ru/20230401/ptsu-1862302685.html

В ПЦУ призвали не допустить кровопролития в Киево-Печерской лавре

В ПЦУ призвали не допустить кровопролития в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 01.04.2023

В ПЦУ призвали не допустить кровопролития в Киево-Печерской лавре

Один из создателей раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) глава неканонического "Киевского патриархата" Филарет (Денисенко) призвал не допустить... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T02:57

2023-04-01T02:57

2023-04-01T03:00

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Один из создателей раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) глава неканонического "Киевского патриархата" Филарет (Денисенко) призвал не допустить кровопролития в Киево-Печерской лавре, а также попросил украинские власти с уважением относиться к покоящимся в ее пещерах мощам, которые "являются великой святыней, а не "музейными экспонатами". В 1990 году бывший тогда главой новообразованной канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко) при поддержке властей Украины выступил за независимость от Русской православной церкви (РПЦ). В мае 1992 года собор иерархов УПЦ в Харькове лишил его сана, однако позже Денисенко создал на Украине раскольническую "Украинскую православную церковь Киевского патриархата" (УПЦ КП), за что впоследствии был отлучен от Церкви и предан анафеме. В 2018 году на "объединительном соборе" в Киеве последняя при активном участии Филарета стала основой Православной церкви Украины (ПЦУ). В связи с этим УПЦ КП была ликвидирована новой структурой, однако Денисенко этого не признал, вступив в конфликт с новым главой ПЦУ Епифанием (Думенко) и продолжив деятельность "Киевского патриархата". "Прошу всех, от кого это зависит, не допустить кровопролития. В противном случае это будет не только большим грехом, но и подарком нашему врагу… Безусловно, Киевская лавра должна быть украинской и принадлежать Украинской церкви, а не Московскому патриархату", – говорится в его заявлении на сайте Киевского патриархата. Филарет также призвал власти "помнить, что мощи святых угодников, покоящихся в Киево-Печерской лавре, являются великой святыней, а не "музейными экспонатами", и "учитывать это и относиться с уважением к религиозным чувствам верующих". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в ПЦУ. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора был подан в Хозяйственный суд Киева. Суд при этом отклонил просьбу, чтобы на время рассмотрения дела в отношении монастыря не совершались противоправные действия. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230331/satanisty-1862279697.html

https://ria.ru/20230330/tserkov-1861819598.html

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