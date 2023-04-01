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Международный день птиц

Международный день птиц - РИА Новости, 01.04.2023

Международный день птиц

1 апреля отмечается Международный день птиц (International Bird Day), который приурочен к началу их возвращения с мест зимовок. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T00:43

2023-04-01T00:43

2023-04-01T00:43

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россия

америка

русское географическое общество

ссср

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1 апреля отмечается Международный день птиц (International Bird Day), который приурочен к началу их возвращения с мест зимовок.Цель праздника – сохранение видового разнообразия и численности птиц.Еще в начале XX века, 19 марта 1902 года, была принята "Международная конвенция об охране птиц, полезных в сельском хозяйстве", которую подписали более десяти государств. Она вступила в силу 12 декабря 1905 года. 18 октября 1950 года в Париже была подписана "Международная конвенция об охране птиц", заменившая предыдущий документ для большей части государств-участников. Сам же День птиц связывают с детским праздником, устроенным в 1894 году учителем из маленького американского города Ойл-Сити Чарльзом Бэбкоком (Charles Babcock). Его поддержала газета "Питсбуpгская телегpафная хpоника", начавшая активно популяризовать праздник. Более того, газета организовала специальный клуб-музей по охране птиц для школьников. Вскоре День птиц стал широко проводиться как народный праздник во всех штатах страны.Идея проведения Дня птиц нашла поддержку и в России. В нашей стране охрана птиц была организована еще во времена царской России, и к началу XX века этим делом занималось уже несколько десятков организаций. В их числе – орнитологический комитет при Русском обществе акклиматизации животных и растений, постоянная природоохранительная комиссия при Русском географическом обществе, Российское общество покровительства животным, основанное в 1865 году. В городах открывались и детские организации – так называемые Майские союзы для изучения и защиты птиц. Они создавались на базе школ и объединяли детей девяти-одиннадцати лет, носивших на головных уборах эмблему – летящую ласточку. В 1910 году школьный учитель Петр Бузук в селе Хортица основал первое в стране Общество охранителей природы, символом которого стало птичье гнездо. Участники общества подкармливали птиц и развешивали для них гнездовья. После революции 1917 года детские Майские союзы прекратили свое существование, но идею охраны птиц подхватили юннатские организации. Летом 1924 года прошел первый и единственный в СССР Всесоюзный съезд юннатов, на котором преподаватель Центральной биостанции Николай Дергунов предложил вновь учредить День птиц. С 1926 года эту дату отмечали в СССР уже как официальный праздник. В 1927 году День птиц прошел во всех районах Москвы, в нем приняло участие около пяти тысяч ребят. В 1928 году количество участников достигло 65 тысяч, они развесили более 15 тысяч скворечников.Ежегодное празднование Дня птиц оборвала война, но в 1948 году движение возродилось. Праздник набрал еще больший размах, в 1953 году к участию в нем было привлечено пять миллионов школьников. Но уже к 1960-1970-м годам празднование Дня птиц снова сошло на нет. Возродился праздник в 1999 году – благодаря Союзу охраны птиц России, основанному в 1993 году. Птицы имеют большое значение в природе и жизни человека. Они распространяют семена, путешествуя с места на место, поедают насекомых, которые способны загубить растения, уничтожают грызунов, да и сами представляют собой пищу для других, сохраняя популяции многих зверей, так как они – звено крупной пищевой цепи.По информации Министерства природы РФ из позвоночных, занесенных в Красную книгу, птицы составляют самую большую группу. Она состоит из 127 видов, из них 122 живут на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения. Некоторые охраняемые территории создали специально для защиты птиц. Например, Астраханский заповедник, хотя там проживает и множество животных. Среди птиц под защитой этого заповедника: птицы Красной книги Международного союза по охране природы (16 видов), птицы Красной книги Российской Федерации (57 видов) и 66 видов птиц Красной книги Астраханской области. В Астраханском заповеднике можно увидеть, как гнездится кудрявый пеликан, как охотятся орлан-белохвост, степной орел, сапсан и беркут.Чтобы сохранить птиц, первоначально, надо определить, кому из них особенно требуется защита. Для этого орнитологи ведут специальный учет птиц: по голосам, местам гнездования, с помощью отлова и кольцевания и другими методами.Учет птиц и знание особенностей их поведения важно не только для сохранения популяций птиц, но и для безопасности человека. Благодаря авиационным орнитологам аэропорты под защитой от нашествия пернатых, что позволяет не отвлекаться пилотам и избежать столкновения. Ежегодно с 1996 года Союз охраны птиц России выбирает птицу года. Именно ей посвящаются эколого-просветительские мероприятия и природоохранные акции, которые проходят в течение всего года.Птицей 2023 года объявлен кроншнеп. Выбор не случаен, поскольку этот год для Союза охраны птиц России юбилейный (организация была основана в 1993 году), а эмблемой Союза с первых дней его существования стал тонкоклювый кроншнеп.Кроншнепы – это крупные кулики (вес– 0,15-1,2 кг, размах крыльев у некоторых – более 1 м) неяркой коричнево-серой окраски с темными и светлыми пестринами. Для них характерен длинный, отчетливо и плавно изогнутый книзу клюв, хорошо отличающий этих птиц от всех других российских куликов. Такая редкая форма клюва делает его удобным инструментом (типа пинцета) для сбора насекомых среди сравнительно густой, но невысокой травы. Отличаются кроншнепы от многих других птиц и голосом – это громкие флейтовые свисты, обычно переходящие в журчащие трели. Из двух названий (кроншнеп и степной кулик) прижилось первое, немецкое по происхождению. Оно переводится как коронный, т.е. королевский кулик.В мире выделяют восемь видов кроншнепов, из которых три обитают главным образом в Америке, четыре вида живут в основном в Евразии (в том числе в России), а один вид – средний кроншнеп – распространен как в Евразии, так и в Америке. Из всех восьми видов только американский кроншнеп ни разу не был встречен в России, даже как залетный вид.Населяют кроншнепы открытые пространства – луга, верховые болота, степные участки около водоемов, тундры. Гнездо свое птицы устраивают на земле. В кладке четыре яйца, их окраска оливковая с темными пятнами. Насиживают кладку оба родителя, примерно в течение четырех недель. Птенцы вылупляются зрячими и покрытыми пухом; обсохнув, они покидают гнездо и держатся с родителями до подъема на крыло.Кроншнепы занесены во многие региональные и международные Красные книги.Некогда многочисленный эскимосский кроншнеп, обитавший в Америке и залетавший оттуда в Сибирь, скорее всего, уже вымер. Тонкоклювый кроншнеп, который служит эмблемой Союза охраны птиц России, также находится на грани исчезновения (вид занесен в Красную книгу Российской Федерации, 2021); международные природоохранные структуры оценивают его современную численность в 1-49 особей (BirdLife International, 2018), но многие специалисты считают, что вид уже вымер.В Красную книгу Российской Федерации также занесены степной подвид среднего кроншнепа (его численность оценена не более чем в 100 особей); популяции большого кроншнепа в средней и южной частях Европейской России (номинативный подвид, численность охраняемых популяций около 5,2 – 5,9 тысячи пар) и степный подвид (Заволжье и юг Западной Сибири, сохранилось 450-550 пар); дальневосточный кроншнеп, у которого при обширной области размножения (Якутия, Камчатка, Приамурье, Приморье) общая численность вида мала (в настоящее время оценивается, по учетам на зимовках, в 32 тысячи особей). В Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП) числится таитянский кроншнеп (гнездится на Аляске, известен залет на Чукотку).К основным факторам, определяющим негативные тенденции в популяциях кроншнепов, относятся распашка степей, прерий, осушение болот и другие формы преобразования открытых местообитаний в результате деятельности человека. Кроме того, будучи крупными птицами, кроншнепы часто оказывались и продолжают оказываться желанной добычей охотниковВ Международный день птиц проводятся всевозможные акции, конкурсы, флешмобы и другие мероприятия, организаторами которых выступают природоохранные, образовательные и культурные учреждения, а также все, кому не безразличны пернатые.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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ссср

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, америка, русское географическое общество, ссср