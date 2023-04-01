https://ria.ru/20230401/propaganda-1862338197.html

Правительство одобрило полный запрет пропаганды оборота наркотиков

Правительство одобрило полный запрет пропаганды оборота наркотиков - РИА Новости, 01.04.2023

Правительство одобрило полный запрет пропаганды оборота наркотиков

Правительство России одобрило законопроект о полном запрете пропаганды незаконного оборота наркотиков, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T12:25

2023-04-01T12:25

2023-04-01T12:25

правительство рф

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о полном запрете пропаганды незаконного оборота наркотиков, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства - одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что законопроект необходим из-за отсутствия полного запрета пропаганды незаконного оборота наркотиков, в отличие от существующего запрета некоторых из ее элементов, что не позволяет вводить административную и уголовную ответственности за пропаганду незаконного оборота наркотиков в интернете. Кабмин также принял изменения в закон о противодействии коррупции. Добавляется, что изменения в закон необходимы из-за отсутствия запрета на замещение должностей, связанных с коррупционными рисками, лицами, которые ранее были уволены за несоблюдение антикоррупционных стандартов.

https://ria.ru/20230217/narkotiki-1852631654.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, россия