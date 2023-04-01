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Правительство одобрило полный запрет пропаганды оборота наркотиков - РИА Новости, 01.04.2023
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12:25 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/propaganda-1862338197.html
Правительство одобрило полный запрет пропаганды оборота наркотиков
Правительство одобрило полный запрет пропаганды оборота наркотиков - РИА Новости, 01.04.2023
Правительство одобрило полный запрет пропаганды оборота наркотиков
Правительство России одобрило законопроект о полном запрете пропаганды незаконного оборота наркотиков, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T12:25
2023-04-01T12:25
правительство рф
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о полном запрете пропаганды незаконного оборота наркотиков, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства - одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что законопроект необходим из-за отсутствия полного запрета пропаганды незаконного оборота наркотиков, в отличие от существующего запрета некоторых из ее элементов, что не позволяет вводить административную и уголовную ответственности за пропаганду незаконного оборота наркотиков в интернете. Кабмин также принял изменения в закон о противодействии коррупции. Добавляется, что изменения в закон необходимы из-за отсутствия запрета на замещение должностей, связанных с коррупционными рисками, лицами, которые ранее были уволены за несоблюдение антикоррупционных стандартов.
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правительство рф, россия
Правительство РФ, Россия
Правительство одобрило полный запрет пропаганды оборота наркотиков

Правительство одобрило законопроект о полном запрете пропаганды оборота наркотиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о полном запрете пропаганды незаконного оборота наркотиков, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства - одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроект необходим из-за отсутствия полного запрета пропаганды незаконного оборота наркотиков, в отличие от существующего запрета некоторых из ее элементов, что не позволяет вводить административную и уголовную ответственности за пропаганду незаконного оборота наркотиков в интернете.
Кабмин также принял изменения в закон о противодействии коррупции. Добавляется, что изменения в закон необходимы из-за отсутствия запрета на замещение должностей, связанных с коррупционными рисками, лицами, которые ранее были уволены за несоблюдение антикоррупционных стандартов.
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