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Правительство одобрило полный запрет пропаганды оборота наркотиков
Правительство одобрило полный запрет пропаганды оборота наркотиков - РИА Новости, 01.04.2023
Правительство одобрило полный запрет пропаганды оборота наркотиков
Правительство России одобрило законопроект о полном запрете пропаганды незаконного оборота наркотиков, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T12:25
2023-04-01T12:25
2023-04-01T12:25
правительство рф
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о полном запрете пропаганды незаконного оборота наркотиков, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства - одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что законопроект необходим из-за отсутствия полного запрета пропаганды незаконного оборота наркотиков, в отличие от существующего запрета некоторых из ее элементов, что не позволяет вводить административную и уголовную ответственности за пропаганду незаконного оборота наркотиков в интернете. Кабмин также принял изменения в закон о противодействии коррупции. Добавляется, что изменения в закон необходимы из-за отсутствия запрета на замещение должностей, связанных с коррупционными рисками, лицами, которые ранее были уволены за несоблюдение антикоррупционных стандартов.
https://ria.ru/20230217/narkotiki-1852631654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, россия
Правительство одобрило полный запрет пропаганды оборота наркотиков
Правительство одобрило законопроект о полном запрете пропаганды оборота наркотиков
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Правительство России одобрило законопроект о полном запрете пропаганды незаконного оборота наркотиков, сообщается
на сайте кабмина.
"Решение правительства - одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроект необходим из-за отсутствия полного запрета пропаганды незаконного оборота наркотиков, в отличие от существующего запрета некоторых из ее элементов, что не позволяет вводить административную и уголовную ответственности за пропаганду незаконного оборота наркотиков в интернете.
Кабмин также принял изменения в закон о противодействии коррупции. Добавляется, что изменения в закон необходимы из-за отсутствия запрета на замещение должностей, связанных с коррупционными рисками, лицами, которые ранее были уволены за несоблюдение антикоррупционных стандартов.
В Госдуме предложили регулярно тестировать чиновников на наркотики