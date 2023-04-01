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Призыв на военную службу в России

Призыв на военную службу в России - РИА Новости, 01.04.2023

Призыв на военную службу в России

Призыв на военную службу – установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности (повинности) в рядах вооруженных сил и других войсках;... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T00:03

2023-04-01T00:03

2023-04-01T00:03

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Призыв на военную службу – установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности (повинности) в рядах вооруженных сил и других войсках; составная часть комплектования вооруженных сил личным составом.В соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" (1998) призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.На военную службу не призываются граждане, которые освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов президента Российской Федерации.Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после достижения ими возраста 18 лет.Срок военной службы по призыву в российской армии с 2008 года составляет 12 месяцев (для всех родов войск).Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря за следующими исключениями:От призыва на военную службу освобождаются граждане, признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья; проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации; проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:Не подлежат призыву на военную службу граждане: отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, освобождаются от исполнения воинской обязанности.Отсрочка от призыва на военную службу на срок до одного года предоставляется гражданам, признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья.Также воспользоваться отсрочкой от призыва могут лица, занятые постоянным уходом за ближайшими родственниками, являющиеся опекунами несовершеннолетних братьев или сестер; отцы, воспитывающие ребенка без матери, ребенка-инвалида в возрасте до трех лет, имеющие двух и более детей или имеющие ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель.Причиной для получения отсрочки является также поступление на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения РФ и таможенные органы Российской Федерации непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования. Отсрочка предоставляется также поступившим в войска национальной гвардии Российской Федерации непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования.На срок полномочий отсрочивает призыв в ВС РФ избрание призывника депутатом Госдумы РФ, а также законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, депутатами представительных органов или главами муниципальных образований, а также регистрация в качестве кандидата выборной кампании (на срок до дня официального опубликования общих результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии – до дня выбытия включительно).Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения:Право на отсрочку также имеют граждане из числа лиц, покинувших место жительства на территории иностранного государства и прибывших на территорию России, обратившихся с ходатайством о признании вынужденным переселенцем, – на срок со дня регистрации указанного ходатайства до дня его рассмотрения, а в случае признания вынужденным переселенцем, – на срок до трех месяцев со дня признания вынужденным переселенцем; до приобретения гражданства Российской Федерации признанных в Российской Федерации беженцами, – на срок до шести месяцев со дня приобретения гражданства Российской Федерации.Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает:Призыв на военную службу организуют военные комиссариаты через свои структурные подразделения и осуществляют призывные комиссии, создаваемые в муниципальных районах, городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения решением высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) по представлению военного комиссара.На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются повестками военного комиссариата.Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, а также находиться в военном комиссариате до начала военной службы.В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.Военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных Силах РФ, органах государственной охраны и других войсках. Согласно "Положению о призыве на военную службу граждан Российской Федерации" (2006), решение о предназначении призывника в вид, род войск Вооруженных Сил РФ принимается призывной комиссией на основе результатов медицинского освидетельствования, данных профессионального психологического отбора, образовательной и специальной (профессиональной) подготовки, а также предложения военного комиссара муниципального образования (муниципальных образований) о предварительном предназначении призывника. При этом учитывается также потребность в накоплении военных специалистов в запасе для комплектования войск по мобилизационному плану. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе, не имеющих воинских званий и призванных на военную службу, считается день присвоения воинского звания рядового. Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части. Военнослужащий должен быть исключен из списков личного состава воинской части в день истечения срока его военной службы. 30 марта 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. В рамках этой кампании на военную службу планируется призвать 147 тысяч человек, не находящихся в запасе и отвечающих требованиям закона "О воинской обязанности и военной службе".Призывников не будут направлять для службы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также проект о поэтапной смене возраста призывников не коснется весеннего призыва. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, госдума рф, вооруженные силы рф