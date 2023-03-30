https://ria.ru/20230330/prizyv-1861967412.html

Путин подписал указ о весеннем призыве

Путин подписал указ о весеннем призыве - РИА Новости, 31.03.2023

Путин подписал указ о весеннем призыве

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-30T19:28

2023-03-30T19:28

2023-03-31T00:22

вооруженные силы рф

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Во время этой кампании планируется призвать 147 000 россиян, не находящихся в запасе и отвечающих требованиям закона "О воинской обязанности и военной службе". Глава государства поручил правительству, региональным властям и призывным комиссиям обеспечить выполнение связанных с призывом мероприятий. Этим же указом президент постановил уволить "с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек". Документ вступил в силу со дня опубликования.Как уточнил ранее сегодня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, призывников не будут направлять для службы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также проект о поэтапной смене возраста призывников не коснется весеннего призыва.

https://ria.ru/20230330/prizyv-1861814389.html

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вооруженные силы рф, владимир путин, россия