https://ria.ru/20230330/prizyv-1861967412.html
Путин подписал указ о весеннем призыве
Путин подписал указ о весеннем призыве - РИА Новости, 31.03.2023
Путин подписал указ о весеннем призыве
Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-30T19:28
2023-03-30T19:28
2023-03-31T00:22
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Во время этой кампании планируется призвать 147 000 россиян, не находящихся в запасе и отвечающих требованиям закона "О воинской обязанности и военной службе". Глава государства поручил правительству, региональным властям и призывным комиссиям обеспечить выполнение связанных с призывом мероприятий. Этим же указом президент постановил уволить "с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек". Документ вступил в силу со дня опубликования.Как уточнил ранее сегодня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, призывников не будут направлять для службы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также проект о поэтапной смене возраста призывников не коснется весеннего призыва.
https://ria.ru/20230330/prizyv-1861814389.html
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вооруженные силы рф, владимир путин, россия
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Россия
Путин подписал указ о весеннем призыве
Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.
Документ опубликовали
на официальном интернет-портале правовой информации.
Во время этой кампании планируется призвать 147 000 россиян, не находящихся в запасе и отвечающих требованиям закона "О воинской обязанности и военной службе". Глава государства поручил правительству, региональным властям и призывным комиссиям обеспечить выполнение связанных с призывом мероприятий.
Этим же указом президент постановил уволить "с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек". Документ вступил в силу со дня опубликования.
Как уточнил ранее сегодня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, призывников не будут направлять для службы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также проект о поэтапной смене возраста призывников не коснется весеннего призыва.
В новых российских субъектах не будет проводиться весенний призыв