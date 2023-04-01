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При пожаре в Приморье спасли двоих детей
При пожаре в Приморье спасли двоих детей - РИА Новости, 01.04.2023
При пожаре в Приморье спасли двоих детей
Двоих детей эвакуировали из отрезанных дымом квартир на пожаре в Дальнегорске в пятницу, рассказали в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T07:47
2023-04-01T07:47
2023-04-01T07:47
хорошие новости
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приморский край
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происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр - РИА Новости. Двоих детей эвакуировали из отрезанных дымом квартир на пожаре в Дальнегорске в пятницу, рассказали в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю. По информации ведомства, днем в пятницу пожарным сообщили о возгорании в пятиэтажном доме в городе. К моменту прибытия расчета густой дым шел из окна квартиры на первом этаже, на всех этажах в подъезде наблюдалось задымление. "Звеном газодымозащитной службы... из отрезанных дымом квартир на втором и третьем этаже при помощи спасательных устройств по лестничному маршу были выведены два ребёнка", - говорится в публикации в телеграм-канале пресс-службы. Пожар повредил квартиру на первом этаже дома, прежде чем пламя удалось потушить. Обошлось без погибших и пострадавших, добавили в пресс-службе.
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дальнегорск, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хорошие новости, Дальнегорск, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При пожаре в Приморье спасли двоих детей
Из отрезанных дымом квартир на пожаре в Приморье спасли двоих детей
ВЛАДИВОСТОК, 1 апр - РИА Новости. Двоих детей эвакуировали из отрезанных дымом квартир на пожаре в Дальнегорске в пятницу, рассказали в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.
По информации ведомства, днем в пятницу пожарным сообщили о возгорании в пятиэтажном доме в городе. К моменту прибытия расчета густой дым шел из окна квартиры на первом этаже, на всех этажах в подъезде наблюдалось задымление.
"Звеном газодымозащитной службы... из отрезанных дымом квартир на втором и третьем этаже при помощи спасательных устройств по лестничному маршу были выведены два ребёнка", - говорится в публикации в телеграм-канале пресс-службы.
Пожар повредил квартиру на первом этаже дома, прежде чем пламя удалось потушить. Обошлось без погибших и пострадавших, добавили в пресс-службе.
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