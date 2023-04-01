https://ria.ru/20230401/pozhar-1862309599.html

При пожаре в Приморье спасли двоих детей

При пожаре в Приморье спасли двоих детей - РИА Новости, 01.04.2023

При пожаре в Приморье спасли двоих детей

Двоих детей эвакуировали из отрезанных дымом квартир на пожаре в Дальнегорске в пятницу, рассказали в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T07:47

2023-04-01T07:47

2023-04-01T07:47

хорошие новости

дальнегорск

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр - РИА Новости. Двоих детей эвакуировали из отрезанных дымом квартир на пожаре в Дальнегорске в пятницу, рассказали в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю. По информации ведомства, днем в пятницу пожарным сообщили о возгорании в пятиэтажном доме в городе. К моменту прибытия расчета густой дым шел из окна квартиры на первом этаже, на всех этажах в подъезде наблюдалось задымление. "Звеном газодымозащитной службы... из отрезанных дымом квартир на втором и третьем этаже при помощи спасательных устройств по лестничному маршу были выведены два ребёнка", - говорится в публикации в телеграм-канале пресс-службы. Пожар повредил квартиру на первом этаже дома, прежде чем пламя удалось потушить. Обошлось без погибших и пострадавших, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230330/pozhary-1861819080.html

дальнегорск

приморский край

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дальнегорск, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия