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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 01.04.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
Российские военнослужащие подразделений "Южной" группировки войск уничтожили за сутки до 110 украинских военных и наемников на Донецком направлении, заявили в... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:27
2023-04-01T15:27
2023-04-01T15:56
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие подразделений "Южной" группировки войск уничтожили за сутки до 110 украинских военных и наемников на Донецком направлении, заявили в субботу в Минобороны РФ."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии, потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих и наемников, один бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Минобороны РФ о потерях националистов и уничтоженных беспилотниках
Брифинг Минобороны РФ о ходе спецоперации
2023-04-01T15:27
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Донецк, Украина
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 110 военных и наемников на Донецком направлении