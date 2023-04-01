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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 01.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:27 01.04.2023 (обновлено: 15:56 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/poteri-1862358824.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 01.04.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
Российские военнослужащие подразделений "Южной" группировки войск уничтожили за сутки до 110 украинских военных и наемников на Донецком направлении, заявили в... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:27
2023-04-01T15:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
донецк
украина
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие подразделений "Южной" группировки войск уничтожили за сутки до 110 украинских военных и наемников на Донецком направлении, заявили в субботу в Минобороны РФ."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии, потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих и наемников, один бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны РФ о потерях националистов и уничтоженных беспилотниках
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Донецк, Украина
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 110 военных и наемников на Донецком направлении

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие подразделений "Южной" группировки войск уничтожили за сутки до 110 украинских военных и наемников на Донецком направлении, заявили в субботу в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии, потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих и наемников, один бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреДонецкУкраина
 
 
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