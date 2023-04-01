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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 01.04.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении

Российские военнослужащие подразделений "Южной" группировки войск уничтожили за сутки до 110 украинских военных и наемников на Донецком направлении, заявили в... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T15:27

2023-04-01T15:27

2023-04-01T15:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие подразделений "Южной" группировки войск уничтожили за сутки до 110 украинских военных и наемников на Донецком направлении, заявили в субботу в Минобороны РФ."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии, потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих и наемников, один бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

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Минобороны РФ о потерях националистов и уничтоженных беспилотниках Брифинг Минобороны РФ о ходе спецоперации 2023-04-01T15:27 true PT3M18S

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, донецк, украина