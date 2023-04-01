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ВС России уничтожили до 150 украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 01.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 01.04.2023 (обновлено: 15:33 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/poteri-1862358530.html
ВС России уничтожили до 150 украинских военных на двух направлениях
ВС России уничтожили до 150 украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 01.04.2023
ВС России уничтожили до 150 украинских военных на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:25
2023-04-01T15:33
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и одна гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и одна гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.
харьковская область
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили до 150 украинских военных на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 150 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и одна гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и одна гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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