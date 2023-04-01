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ВС России уничтожили до 150 украинских военных на двух направлениях

ВС России уничтожили до 150 украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 01.04.2023

ВС России уничтожили до 150 украинских военных на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T15:25

2023-04-01T15:25

2023-04-01T15:33

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и одна гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и одна гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.

харьковская область

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф