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Эксперт: концепция внешней политики России изменит традиционную полярность - РИА Новости, 01.04.2023
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19:27 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/polyarnost-1862390857.html
Эксперт: концепция внешней политики России изменит традиционную полярность
Эксперт: концепция внешней политики России изменит традиционную полярность - РИА Новости, 01.04.2023
Эксперт: концепция внешней политики России изменит традиционную полярность
Новая концепция внешней политики России прокладывает путь к ликвидации традиционной полярности, заявил РИА Новости алжирский эксперт по вопросам безопасности и... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T19:27
2023-04-01T19:27
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АЛЖИР, 1 апр - РИА Новости. Новая концепция внешней политики России прокладывает путь к ликвидации традиционной полярности, заявил РИА Новости алжирский эксперт по вопросам безопасности и стратегии Аммар Сига. "Первое измерение в новой российской внешней политике – стратегическое. В нем есть напоминание о рамках союзов Москвы с Китаем и Индией - стратегическими союзниками. В этом есть контуры уничтожения традиционной полярности и перераспределения международных сил на новых акторов", - сказал Сига. По мнению эксперта, Россия сейчас больше, чем когда-либо, осознает важность, которую она придает укреплению нового альянса. Он считает, что Москва будет согласованно и всеобъемлюще работать над углублением отношений в геоэкономической области, что, в частности, открывает большие перспективы для БРИКС. В пятницу МИД РФ опубликовал новую Концепцию внешней политики России. В документе сказано, что человечество переживает эпоху революционных перемен, "продолжается формирование более справедливого, многополярного мира". При этом, как отмечается в новой концепции, "необратимо уходит в прошлое неравновесная модель мирового развития, которая столетиями обеспечивала опережающий экономический рост колониальных держав за счет присваивания ресурсов зависимых территорий и государств в Азии, Африке и Западном полушарии". Как говорится в документе, происходящие изменения вызывают "неприятие у ряда государств, привыкших мыслить согласно логике глобального доминирования и неоколониализма", они отказываются признавать реалии многополярного мира и договариваться на этой основе о параметрах и принципах мироустройства.
https://ria.ru/20230310/indiya-1857033515.html
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в мире, россия, брикс, китай, индия
В мире, Россия, БРИКС, Китай, Индия
Эксперт: концепция внешней политики России изменит традиционную полярность

Эксперт Сига: концепция внешней политики России демонтирует традиционную полярность

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосква, Россия
Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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АЛЖИР, 1 апр - РИА Новости. Новая концепция внешней политики России прокладывает путь к ликвидации традиционной полярности, заявил РИА Новости алжирский эксперт по вопросам безопасности и стратегии Аммар Сига.
"Первое измерение в новой российской внешней политике – стратегическое. В нем есть напоминание о рамках союзов Москвы с Китаем и Индией - стратегическими союзниками. В этом есть контуры уничтожения традиционной полярности и перераспределения международных сил на новых акторов", - сказал Сига.
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По мнению эксперта, Россия сейчас больше, чем когда-либо, осознает важность, которую она придает укреплению нового альянса.
Он считает, что Москва будет согласованно и всеобъемлюще работать над углублением отношений в геоэкономической области, что, в частности, открывает большие перспективы для БРИКС.
В пятницу МИД РФ опубликовал новую Концепцию внешней политики России. В документе сказано, что человечество переживает эпоху революционных перемен, "продолжается формирование более справедливого, многополярного мира". При этом, как отмечается в новой концепции, "необратимо уходит в прошлое неравновесная модель мирового развития, которая столетиями обеспечивала опережающий экономический рост колониальных держав за счет присваивания ресурсов зависимых территорий и государств в Азии, Африке и Западном полушарии". Как говорится в документе, происходящие изменения вызывают "неприятие у ряда государств, привыкших мыслить согласно логике глобального доминирования и неоколониализма", они отказываются признавать реалии многополярного мира и договариваться на этой основе о параметрах и принципах мироустройства.
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