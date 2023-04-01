https://ria.ru/20230401/polyarnost-1862390857.html

Эксперт: концепция внешней политики России изменит традиционную полярность

Эксперт: концепция внешней политики России изменит традиционную полярность - РИА Новости, 01.04.2023

Эксперт: концепция внешней политики России изменит традиционную полярность

Новая концепция внешней политики России прокладывает путь к ликвидации традиционной полярности, заявил РИА Новости алжирский эксперт по вопросам безопасности и... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T19:27

2023-04-01T19:27

2023-04-01T19:27

в мире

россия

брикс

китай

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829170340_657:186:2878:1435_1920x0_80_0_0_8f1cb8b89e83bb3fb9f56060efdd6518.jpg

АЛЖИР, 1 апр - РИА Новости. Новая концепция внешней политики России прокладывает путь к ликвидации традиционной полярности, заявил РИА Новости алжирский эксперт по вопросам безопасности и стратегии Аммар Сига. "Первое измерение в новой российской внешней политике – стратегическое. В нем есть напоминание о рамках союзов Москвы с Китаем и Индией - стратегическими союзниками. В этом есть контуры уничтожения традиционной полярности и перераспределения международных сил на новых акторов", - сказал Сига. По мнению эксперта, Россия сейчас больше, чем когда-либо, осознает важность, которую она придает укреплению нового альянса. Он считает, что Москва будет согласованно и всеобъемлюще работать над углублением отношений в геоэкономической области, что, в частности, открывает большие перспективы для БРИКС. В пятницу МИД РФ опубликовал новую Концепцию внешней политики России. В документе сказано, что человечество переживает эпоху революционных перемен, "продолжается формирование более справедливого, многополярного мира". При этом, как отмечается в новой концепции, "необратимо уходит в прошлое неравновесная модель мирового развития, которая столетиями обеспечивала опережающий экономический рост колониальных держав за счет присваивания ресурсов зависимых территорий и государств в Азии, Африке и Западном полушарии". Как говорится в документе, происходящие изменения вызывают "неприятие у ряда государств, привыкших мыслить согласно логике глобального доминирования и неоколониализма", они отказываются признавать реалии многополярного мира и договариваться на этой основе о параметрах и принципах мироустройства.

https://ria.ru/20230310/indiya-1857033515.html

https://ria.ru/20230320/brics-1859284768.html

россия

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, брикс, китай, индия