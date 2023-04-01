https://ria.ru/20230401/polsha-1862306529.html

Поляки жестоко избили двух украинцев, потребовав от них убраться домой

Поляки жестоко избили двух украинцев, потребовав от них убраться домой - РИА Новости, 01.04.2023

Поляки жестоко избили двух украинцев, потребовав от них убраться домой

В польской Лодзи группа местных жителей жестоко избила двух украинцев, с которыми они вместе распивали спиртное, сообщает издание Wprost. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T05:51

2023-04-01T05:51

2023-04-01T14:53

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В польской Лодзи группа местных жителей жестоко избила двух украинцев, с которыми они вместе распивали спиртное, сообщает издание Wprost.Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 марта возле местного парка, пострадали два украинца: 38-летний Андрей и его 26-летний брат Павел. Нападение, как говорится в статье, сопровождалось криками "Мы вас ненавидим, вы с Украины, убирайтесь домой!"."Весь "разговор" и попытка уладить конфликт с нашей стороны длились всего несколько секунд. Очень быстро были нанесены первые удары. А когда нас повалили на землю, у нас не было шансов", — рассказал Павел. Один из избитых украинцев получил серьезные травмы, у него сломаны челюсть и ребра. Братья не являются беженцами, последние несколько лет они легально работают в Польше.В среду местные правоохранители предъявили обвинения в избиении трем мужчинам в возрасте от 18 до 21 года, четвертого подозреваемого, 16-летнего подростка, ожидает суд по делам несовершеннолетних.Как рассказал агентству PAP представитель районной прокуратуры Кшиштоф Копания, полиция установила, что в ночь, когда произошел инцидент, к группе поляков, распивавших спиртное, присоединились двое молодых людей, хорошо говоривших по-польски. "Как потом выяснилось, они были гражданами Украины. В какой-то момент произошел инцидент, в результате которого иностранцы получили травмы", — пояснил он.При этом следователи отметили, что избитые украинцы "точно не помнят, при каких обстоятельствах произошло нападение и какие слова им говорили". По словам Копании, показания подозреваемых и свидетелей "не дают оснований полагать, что инцидент произошел на почве национальной розни".По данным польских властей, в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.

https://ria.ru/20230325/polsha-1860547445.html

https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html

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в мире, украина, лодзь, польша