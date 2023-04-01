https://ria.ru/20230401/polsha-1862304735.html

Полякам сообщили неприятную правду о будущем страны

Полякам сообщили неприятную правду о будущем страны - РИА Новости, 01.04.2023

Полякам сообщили неприятную правду о будущем страны

Общественность Польши готовят к войне с Россией, что напоминает действия польского правительства межвоенного периода XX века, заявил автор Эугениуш Зинкевич в... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T04:24

2023-04-01T04:24

2023-04-01T16:20

в мире

польша

россия

владимир зеленский

франция

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Общественность Польши готовят к войне с Россией, что напоминает действия польского правительства межвоенного периода XX века, заявил автор Эугениуш Зинкевич в своей статье в журнале Myśl Polska."Современная политическая пропаганда в Польше работает так же, как и во времена между мировыми войнами, активно используя приемы, популярные у существовавшего на тот момент режима. <…> Тогда полякам насаждали милитаристскую пропаганду, гласящую, что поляки достаточно сильны, чтобы дать отпор Германии", — отметил автор статьи.Зинкевич также указал, что французы и англичане постоянно обманывали поляков при совместных войнах. Так, французский дипломат времен Наполеоновских войн Шарль Талейран умело манипулировал поляками и заявлял, что для привлечения их на свою сторону достаточно использовать лесть и презрение к русским. Во время Второй мировой войны Великобритания и Франция, несмотря на ожидания польского правительства и военных, не стали вести активные боевые действия с первого дня войны для помощи Варшаве.Зинкевич обратил внимание на "братания" современных польских политиков с Владимиром Зеленским, сопровождающиеся "вульгарной непосредственностью" и "бесцеремонностью" в отношении ядерной державы — России.По его мнению, "пресловутой точкой над i" стало публичное выступление польского посла в Париже, подтвердившего возможность вступления Варшавы в войну с Россией. "Это уже не смешно, это трагично. <…> Чтобы сварить живую лягушку, нужно постепенно, медленно, потихонечку повышать температуру воды... Тогда лягушка, прежде чем поймет, что происходит, простится с жизнью", — резюмировал Зинкевич.Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что "если Украине не удастся защитить свою независимость, у нас не останется выбора, мы должны будем вступить в конфликт". Позднее польская дипмиссия во Франции опровергла заявление своего же посла, выступив с утверждением, что в других фрагментах интервью Росцишевский "ясно говорит, что Польша не находится в состоянии войны, но сделает все, чтобы помочь Украине защититься в этом конфликте".Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет призвал власти Польши не играть с огнем, делая заявления о потенциальном конфликте с Россией, так как это "не только глупо, но и смертельно опасно".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230329/boepripasy-1861604356.html

https://ria.ru/20230321/ukraina-1859498185.html

польша

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в мире, польша, россия, владимир зеленский, франция