Полякам сообщили неприятную правду о будущем страны
Myśl Polska: жителей Польши готовят к возможности вступления в войну с Россией
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Общественность Польши готовят к войне с Россией, что напоминает действия польского правительства межвоенного периода XX века, заявил автор Эугениуш Зинкевич в своей статье в журнале Myśl Polska.
"Современная политическая пропаганда в Польше работает так же, как и во времена между мировыми войнами, активно используя приемы, популярные у существовавшего на тот момент режима. <…> Тогда полякам насаждали милитаристскую пропаганду, гласящую, что поляки достаточно сильны, чтобы дать отпор Германии", — отметил автор статьи.
Зинкевич также указал, что французы и англичане постоянно обманывали поляков при совместных войнах. Так, французский дипломат времен Наполеоновских войн Шарль Талейран умело манипулировал поляками и заявлял, что для привлечения их на свою сторону достаточно использовать лесть и презрение к русским. Во время Второй мировой войны Великобритания и Франция, несмотря на ожидания польского правительства и военных, не стали вести активные боевые действия с первого дня войны для помощи Варшаве.
Зинкевич обратил внимание на "братания" современных польских политиков с Владимиром Зеленским, сопровождающиеся "вульгарной непосредственностью" и "бесцеремонностью" в отношении ядерной державы — России.
По его мнению, "пресловутой точкой над i" стало публичное выступление польского посла в Париже, подтвердившего возможность вступления Варшавы в войну с Россией. "Это уже не смешно, это трагично. <…> Чтобы сварить живую лягушку, нужно постепенно, медленно, потихонечку повышать температуру воды... Тогда лягушка, прежде чем поймет, что происходит, простится с жизнью", — резюмировал Зинкевич.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что "если Украине не удастся защитить свою независимость, у нас не останется выбора, мы должны будем вступить в конфликт". Позднее польская дипмиссия во Франции опровергла заявление своего же посла, выступив с утверждением, что в других фрагментах интервью Росцишевский "ясно говорит, что Польша не находится в состоянии войны, но сделает все, чтобы помочь Украине защититься в этом конфликте".
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет призвал власти Польши не играть с огнем, делая заявления о потенциальном конфликте с Россией, так как это "не только глупо, но и смертельно опасно".
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