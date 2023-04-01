Авторы "Разговоров о важном" поддержали идею рассказать о мальчике Федоре
Авторы "Разговоров о важном" поддержали идею рассказать о подвиге мальчика Федора
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Брянской области | Перейти в медиабанкФедор Симоненко из Брянской области, спасший детей при атаке украинских диверсантов
Федор Симоненко из Брянской области, спасший детей при атаке украинских диверсантов. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Авторы курса "Разговоры о важном" поддержали идею о включении в цикл материалов истории подвига мальчика Федора из Брянской области, который во время нападения диверсионной группы спас двоих девочек, такая информация содержится в ответе Института стратегии развития образования Российской академии образования депутату Госдумы Яне Лантратовой (копия у РИА Новости).
Ранее Лантратова обратилась с соответствующей идеей к министру просвещения Сергею Кравцову.
"Несомненно, школьников необходимо знакомить с подвигами наших соотечественников, и, тем более, с подвигами их сверстников. Благодарим коллег за предложение, авторы "Разговоров о важном" приняли информацию к использованию", - указывается в документе.
В марте с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, дети ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. В конце марта Путин подписал указ о награждении Федора медалью "За Отвагу".
"Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью заявлено развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание и историческое просвещение.