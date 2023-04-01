https://ria.ru/20230401/podvig-1862309938.html

Авторы "Разговоров о важном" поддержали идею рассказать о мальчике Федоре

Авторы "Разговоров о важном" поддержали идею рассказать о мальчике Федоре - РИА Новости, 01.04.2023

Авторы "Разговоров о важном" поддержали идею рассказать о мальчике Федоре

Авторы курса "Разговоры о важном" поддержали идею о включении в цикл материалов истории подвига мальчика Федора из Брянской области, который во время нападения... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T07:56

2023-04-01T07:56

2023-04-01T07:56

общество

брянская область

владимир путин

яна лантратова

украина

климовский район

сергей кравцов

российская академия образования

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Авторы курса "Разговоры о важном" поддержали идею о включении в цикл материалов истории подвига мальчика Федора из Брянской области, который во время нападения диверсионной группы спас двоих девочек, такая информация содержится в ответе Института стратегии развития образования Российской академии образования депутату Госдумы Яне Лантратовой (копия у РИА Новости). Ранее Лантратова обратилась с соответствующей идеей к министру просвещения Сергею Кравцову. "Несомненно, школьников необходимо знакомить с подвигами наших соотечественников, и, тем более, с подвигами их сверстников. Благодарим коллег за предложение, авторы "Разговоров о важном" приняли информацию к использованию", - указывается в документе. В марте с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, дети ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. В конце марта Путин подписал указ о награждении Федора медалью "За Отвагу". "Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью заявлено развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание и историческое просвещение.

https://ria.ru/20230327/medal-1860969043.html

https://ria.ru/20230316/shaman-1858460998.html

брянская область

украина

климовский район

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общество, брянская область, владимир путин, яна лантратова, украина, климовский район, сергей кравцов, российская академия образования, госдума рф