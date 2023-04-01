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Авторы "Разговоров о важном" поддержали идею рассказать о мальчике Федоре - РИА Новости, 01.04.2023
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07:56 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/podvig-1862309938.html
Авторы "Разговоров о важном" поддержали идею рассказать о мальчике Федоре
Авторы "Разговоров о важном" поддержали идею рассказать о мальчике Федоре - РИА Новости, 01.04.2023
Авторы "Разговоров о важном" поддержали идею рассказать о мальчике Федоре
Авторы курса "Разговоры о важном" поддержали идею о включении в цикл материалов истории подвига мальчика Федора из Брянской области, который во время нападения... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T07:56
2023-04-01T07:56
общество
брянская область
владимир путин
яна лантратова
украина
климовский район
сергей кравцов
российская академия образования
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Авторы курса "Разговоры о важном" поддержали идею о включении в цикл материалов истории подвига мальчика Федора из Брянской области, который во время нападения диверсионной группы спас двоих девочек, такая информация содержится в ответе Института стратегии развития образования Российской академии образования депутату Госдумы Яне Лантратовой (копия у РИА Новости). Ранее Лантратова обратилась с соответствующей идеей к министру просвещения Сергею Кравцову. "Несомненно, школьников необходимо знакомить с подвигами наших соотечественников, и, тем более, с подвигами их сверстников. Благодарим коллег за предложение, авторы "Разговоров о важном" приняли информацию к использованию", - указывается в документе. В марте с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, дети ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. В конце марта Путин подписал указ о награждении Федора медалью "За Отвагу". "Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью заявлено развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание и историческое просвещение.
https://ria.ru/20230327/medal-1860969043.html
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брянская область
украина
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общество, брянская область, владимир путин, яна лантратова, украина, климовский район, сергей кравцов, российская академия образования, госдума рф
Общество, Брянская область, Владимир Путин, Яна Лантратова, Украина, Климовский район, Сергей Кравцов, Российская академия образования, Госдума РФ
Авторы "Разговоров о важном" поддержали идею рассказать о мальчике Федоре

Авторы "Разговоров о важном" поддержали идею рассказать о подвиге мальчика Федора

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Брянской области | Перейти в медиабанкФедор Симоненко из Брянской области, спасший детей при атаке украинских диверсантов
Федор Симоненко из Брянской области, спасший детей при атаке украинских диверсантов - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Брянской области
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Федор Симоненко из Брянской области, спасший детей при атаке украинских диверсантов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Авторы курса "Разговоры о важном" поддержали идею о включении в цикл материалов истории подвига мальчика Федора из Брянской области, который во время нападения диверсионной группы спас двоих девочек, такая информация содержится в ответе Института стратегии развития образования Российской академии образования депутату Госдумы Яне Лантратовой (копия у РИА Новости).
Ранее Лантратова обратилась с соответствующей идеей к министру просвещения Сергею Кравцову.
Федор Симоненко из Брянской области, спасший детей при атаке украинских диверсантов
Путин наградил мальчика Федора из Брянской области медалью "За отвагу"
27 марта, 15:45
"Несомненно, школьников необходимо знакомить с подвигами наших соотечественников, и, тем более, с подвигами их сверстников. Благодарим коллег за предложение, авторы "Разговоров о важном" приняли информацию к использованию", - указывается в документе.
В марте с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, дети ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. В конце марта Путин подписал указ о награждении Федора медалью "За Отвагу".
"Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью заявлено развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание и историческое просвещение.
Певец Shaman - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Певец SHAMAN пригласил брянского мальчика Федора на свой концерт
16 марта, 23:53
 
ОбществоБрянская областьВладимир ПутинЯна ЛантратоваУкраинаКлимовский районСергей КравцовРоссийская академия образованияГосдума РФ
 
 
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