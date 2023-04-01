https://ria.ru/20230401/pereprava-1862374864.html
Работу Керченской паромной переправы возобновили после приостановки
Работу Керченской паромной переправы возобновили после приостановки - РИА Новости, 01.04.2023
Работу Керченской паромной переправы возобновили после приостановки
Работа паромной переправы в Керчи возобновлена, сообщили в ГУМЧС по Крыму. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T17:24
2023-04-01T17:24
2023-04-01T17:24
керчь
керченский пролив
керченская паромная переправа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Работа паромной переправы в Керчи возобновлена, сообщили в ГУМЧС по Крыму. Ранее МЧС сообщило о приостановке работы переправы из-за плохой погоды. На полуострове объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром с порывами до 22 метров в секунду. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Строители восстановили пролеты на автодорожной части моста, сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
https://ria.ru/20230325/krym-1860621881.html
керчь
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керчь, керченский пролив, керченская паромная переправа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Керчь, Керченский пролив, Керченская паромная переправа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Работу Керченской паромной переправы возобновили после приостановки
Работу Керченской паромной переправы возобновили после приостановки из-за плохой погоды