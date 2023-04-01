https://ria.ru/20230401/pentagon-1862296481.html
В Пентагоне обеспокоились возможным военным союзом Москвы и Пекина
В Пентагоне обеспокоились возможным военным союзом Москвы и Пекина - РИА Новости, 01.04.2023
В Пентагоне обеспокоились возможным военным союзом Москвы и Пекина
Военный союз Москвы и Пекина создал бы риски для США, заявил глава комитетов начальников штабов Пентагона Марк Милли. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T00:42
2023-04-01T00:42
2023-04-01T00:42
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марк милли
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Военный союз Москвы и Пекина создал бы риски для США, заявил глава комитетов начальников штабов Пентагона Марк Милли. По словам Милли, Пекин и Москва пока и не формируют военного альянса, но если бы он появился, то стал бы вызовом для США. "Если начнется война трех сверхдержав, две из которых будут против нас, это будет очень большим вызовом", - сказал Милли. Он подчеркнул, что Вашингтон не хочет войны сверхдержав, и для этого придерживается философии: "Мир через силу". "Риторика в Китае и других местах, включая США, может создать впечатление, что мы на рубеже войны с Китаем. Это может случиться, может произойти инцидент, который спровоцирует неконтролируемую эскалацию. Так что это не невозможно. Но на данный момент я бы не отнес это в категорию "вероятно", - сказал Милли. По его словам, риторика сама по себе может накалять обстановку, и он придерживается позиции "говори мягко, но имей палку побольше". "В контексте Китая, в моем понимании, их военные и другие пришли к выводу, что война с США неизбежна. Это опасно", - сказал Милли. Он связал это с приверженностью Китая марксистской идеологии и веры в историческую предопределенность. В США и на Западе, напротив, росли с идеей свободной воли, поэтому так не считают, сказал Милли. "Не думаю, что война неизбежна, но нам надо быть очень прагматичными и аккуратными", - сказал он. Президент США Джо Байден ранее призвал не преувеличивать значение сближения России и Китая, похвастав, что сколачивать альянсы в современном мире у Америки получается значительно лучше.
https://ria.ru/20230331/kitay-1861885085.html
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в мире, сша, китай, москва, марк милли, джо байден, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Москва, Марк Милли, Джо Байден, Министерство обороны США
В Пентагоне обеспокоились возможным военным союзом Москвы и Пекина
Генерал Милли: военный союз Москвы и Пекина создал бы риски для США
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости.
Военный союз Москвы и Пекина создал бы риски для США, заявил
глава комитетов начальников штабов Пентагона Марк Милли.
«
"Нужен такой геополитический подход, который не сблизит Китай и Россию настолько, чтобы они сформировали военный альянс против США. Вы не хотите, чтобы этот день когда-либо пришел", - сказал Милли в ходе виртуального мероприятия, организованного изданием Defense One.
По словам Милли, Пекин и Москва пока и не формируют военного альянса, но если бы он появился, то стал бы вызовом для США. "Если начнется война трех сверхдержав, две из которых будут против нас, это будет очень большим вызовом", - сказал Милли.
Он подчеркнул, что Вашингтон
не хочет войны сверхдержав, и для этого придерживается философии: "Мир через силу".
"Риторика в Китае и других местах, включая США, может создать впечатление, что мы на рубеже войны с Китаем. Это может случиться, может произойти инцидент, который спровоцирует неконтролируемую эскалацию. Так что это не невозможно. Но на данный момент я бы не отнес это в категорию "вероятно", - сказал Милли.
США проиграли. Чем Китай ответит на американскую провокацию
По его словам, риторика сама по себе может накалять обстановку, и он придерживается позиции "говори мягко, но имей палку побольше".
"В контексте Китая, в моем понимании, их военные и другие пришли к выводу, что война с США неизбежна. Это опасно", - сказал Милли.
Он связал это с приверженностью Китая марксистской идеологии и веры в историческую предопределенность. В США и на Западе, напротив, росли с идеей свободной воли, поэтому так не считают, сказал Милли.
"Не думаю, что война неизбежна, но нам надо быть очень прагматичными и аккуратными", - сказал он.
Президент США Джо Байден
ранее призвал не преувеличивать значение сближения России и Китая, похвастав, что сколачивать альянсы в современном мире у Америки
получается значительно лучше.
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