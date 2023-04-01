В Пентагоне усомнились в способности Киева достичь целей в кратчайшие сроки
Генерал Милли: Киев вряд ли сможет достичь своих военных целей в краткосрочной перспективе
© AP Photo / Lauren Victoria BurkeНачальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли назвал возвращение Украиной всех территорий "очень сложной военной задачей", которую вряд ли удастся решить в краткосрочной перспективе.
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"Я не говорю, что это неосуществимо. Это очень трудная задача, и я думаю, что ее вряд ли удастся решить в краткосрочной перспективе на этот год", - сказал он в ходе виртуального мероприятия, организованного изданием Defense One.
Украинские власти неоднократно говорили о желании отбить Донбасс, взять под контроль сухопутный коридор в Крым и вернуть сам полуостров, то есть восстановить границы, которые существовали до 2014 года.
"Это большая военная задача. Очень, очень сложная военная задача. Речь идет о паре сотен тысяч русских, которые все еще на оккупированной части Украины", - сказал Милли.
На прошлой неделе он называл цели Владимира Зеленского "максималистскими" и говорил, что их будет чрезвычайно сложно воплотить в жизнь военным путем.
Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат", действующего в зоне спецоперации, Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.