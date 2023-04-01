https://ria.ru/20230401/pensii-1862294286.html

Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента

Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента - РИА Новости, 01.04.2023

Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 3,3%, соответствующий документ был опубликован 17 марта на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T00:05

2023-04-01T00:05

2023-04-01T00:15

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 3,3%, соответствующий документ был опубликован 17 марта на официальном интернет-портале правовой информации. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Традиционно индексация социальных пенсий проводится 1 раз в год – 1 апреля, уточнили в пресс-службе. В связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен, отметили в Минтруде. Таким образом, за 2022 год индексация социальных пенсий проходит в два этапа – с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года – еще на 3,3%, поэтому в целом за год социальные пенсии увеличатся на 13,6%, подчеркнули в Минтруде. Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

https://ria.ru/20230330/pensii-1861935506.html

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