https://ria.ru/20230401/pensii-1862294286.html
Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента
Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента - РИА Новости, 01.04.2023
Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента
Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 3,3%, соответствующий документ был опубликован 17 марта на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T00:05
2023-04-01T00:05
2023-04-01T00:15
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 3,3%, соответствующий документ был опубликован 17 марта на официальном интернет-портале правовой информации. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Традиционно индексация социальных пенсий проводится 1 раз в год – 1 апреля, уточнили в пресс-службе. В связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен, отметили в Минтруде. Таким образом, за 2022 год индексация социальных пенсий проходит в два этапа – с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года – еще на 3,3%, поэтому в целом за год социальные пенсии увеличатся на 13,6%, подчеркнули в Минтруде. Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
https://ria.ru/20230330/pensii-1861935506.html
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россия
Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента
Социальные пенсии в России с первого апреля проиндексируют на 3,3 процента
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 3,3%, соответствующий документ был опубликован 17 марта на официальном интернет-портале правовой информации.
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"C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Такое постановление утвердило правительство", - пояснили ранее в пресс-службе Минтруда.
Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Традиционно индексация социальных пенсий проводится 1 раз в год – 1 апреля, уточнили в пресс-службе.
В связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен, отметили в Минтруде. Таким образом, за 2022 год индексация социальных пенсий проходит в два этапа – с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года – еще на 3,3%, поэтому в целом за год социальные пенсии увеличатся на 13,6%, подчеркнули в Минтруде.
Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
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