https://ria.ru/20230401/pavodok-1862376462.html
В Брянской области более 700 домов попали в зону подтопления
В Брянской области более 700 домов попали в зону подтопления - РИА Новости, 01.04.2023
В Брянской области более 700 домов попали в зону подтопления
Более 700 домовладений находятся в зоне подтопления из-за резкого повышения уровня воды в реках Брянской области, следует из сообщения ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T17:39
2023-04-01T17:39
2023-04-01T17:39
происшествия
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сельцо
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БРЯНСК, 1 апр - РИА Новости. Более 700 домовладений находятся в зоне подтопления из-за резкого повышения уровня воды в реках Брянской области, следует из сообщения ГУМЧС РФ по региону. Из-за редкого роста уровня воды в реках Десна и Болва в Брянске с 30 марта был введен режим ЧС. По данным спасателей, пик паводка ещё не пройден. Прохождение максимальных уровней воды рек в черте Брянска ожидается 3 апреля. "По состоянию на 1 апреля в зоне подтопления находятся 708 домовладений в городе Брянск, Сельцо, Жуковском, Брянском, Трубчевском, Гордеевском, Дятьковском и Суражском районах", - говорится в сообщении. Затоплены также садовые участки вдоль рек Снежеть, Десна и Болва в садовых товариществах города Брянска и Брянского района. Уточняется, что вода зашла в 81 жилой дом в Брянске и Сельцо, а также селе Супонево Брянского района. Остаются затопленными 5 участков автодорог в Брянском, Рогнединском и Мглинском районах. В зоне затопления проживает более 1,5 тысячи человек. Организованы спасательные посты с лодками и спасательным оборудованием. Установлены мостки и настилы для пешей переправы жителей, а также организована перевозка граждан при помощи плавсредств и техникой повышенной проходимости. С 1 апреля перевозка населения осуществляется также плавающим транспортером. Населению оказывается всесторонняя помощь, говорится в сообщении. В Брянске подготовлены пункты временного размещения граждан вместимостью 570 человек, в настоящее время в них находится 17 человек, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220730/chita-1806020265.html
https://ria.ru/20230310/pavodok-1857020604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, брянск, сельцо
Происшествия, Брянская область, Брянск, Сельцо
В Брянской области более 700 домов попали в зону подтопления
МЧС: в Брянской области более 700 домовладений попали в зону подтопления
БРЯНСК, 1 апр - РИА Новости. Более 700 домовладений находятся в зоне подтопления из-за резкого повышения уровня воды в реках Брянской области, следует из сообщения ГУМЧС РФ по региону.
Из-за редкого роста уровня воды в реках Десна и Болва в Брянске
с 30 марта был введен режим ЧС. По данным спасателей, пик паводка ещё не пройден. Прохождение максимальных уровней воды рек в черте Брянска ожидается 3 апреля.
"По состоянию на 1 апреля в зоне подтопления находятся 708 домовладений в городе Брянск, Сельцо
, Жуковском
, Брянском, Трубчевском, Гордеевском, Дятьковском и Суражском районах", - говорится в сообщении.
Затоплены также садовые участки вдоль рек Снежеть, Десна и Болва в садовых товариществах города Брянска и Брянского района
.
Уточняется, что вода зашла в 81 жилой дом в Брянске и Сельцо, а также селе Супонево Брянского района. Остаются затопленными 5 участков автодорог в Брянском, Рогнединском и Мглинском районах. В зоне затопления проживает более 1,5 тысячи человек.
В Чите из-за паводка подтоплены более тысячи участков и около 600 домов
Организованы спасательные посты с лодками и спасательным оборудованием. Установлены мостки и настилы для пешей переправы жителей, а также организована перевозка граждан при помощи плавсредств и техникой повышенной проходимости.
С 1 апреля перевозка населения осуществляется также плавающим транспортером. Населению оказывается всесторонняя помощь, говорится в сообщении.
В Брянске подготовлены пункты временного размещения граждан вместимостью 570 человек, в настоящее время в них находится 17 человек, уточняется в сообщении.
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