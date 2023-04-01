https://ria.ru/20230401/pavel-1862410913.html

Митрополит Павел назвал решение суда о домашнем аресте политическим заказом

Митрополит Павел назвал решение суда о домашнем аресте политическим заказом - РИА Новости, 01.04.2023

Митрополит Павел назвал решение суда о домашнем аресте политическим заказом

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что решение суда о круглосуточном домашнем аресте на два месяца по подозрению в разжигании... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T22:24

2023-04-01T22:24

2023-04-01T22:57

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что решение суда о круглосуточном домашнем аресте на два месяца по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины это не что иное, как политический заказ."Нет оснований.. Я не сделал ничего. Знаю, что это политический заказ, потому что мне угрожали. Служба безопасности Украины вызывала меня к директору музея, сказали, что против вас нужно открывать... Я знаю, кто это, но не стану разбираться - это не в моем стиле", - сказал митрополит Павел в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Украинская правда".Он подчеркнул, что все принимает как волю Божью, как верующий человек, принимает всю ситуацию "абсолютно спокойно и с честью".При этом он отметил, что по адресу, где ему предстоит отбывать срок, нет ни связи, ни тепла, ни света, "ни кружки, ни ложки".Как сообщало ранее украинское издание "Страна", суд в Киеве избрал меру пресечения настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного браслета.Утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230401/sbu-1862393767.html

https://ria.ru/20230331/upts-1862000297.html

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украина, киев, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, украинская православная церковь, в мире