https://ria.ru/20230401/pavel-1862408689.html
СМИ: митрополит Павел попросил суд разрешить ему находиться в Лавре
СМИ: митрополит Павел попросил суд разрешить ему находиться в Лавре - РИА Новости, 01.04.2023
СМИ: митрополит Павел попросил суд разрешить ему находиться в Лавре
Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел попросил судью разрешить ему находиться во время ареста в Лавре или разрешить ему совершать богослужения, если РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T21:57
2023-04-01T21:57
2023-04-01T21:58
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел попросил судью разрешить ему находиться во время ареста в Лавре или разрешить ему совершать богослужения, если суд выберет иное место для домашнего ареста, сообщает в субботу издание "Страна". "Из-за проблем со здоровьем Павел попросил, чтобы меру пресечения, если ее изберут, ему назначили в Киево-Печерской лавре. Либо же предложил суду разрешить ему ездить на богослужения, если арест будет по другому адресу", - сообщает издание в телеграм-канале. В опубликованном видео митрополит Павел говорит, что он перенес две операции в 2012 году и в 2014 году, ему удалили селезенку. "Без медицинской помощи мне очень сложно. Сегодня нашли кисту в левой стороне головного мозга", - заявил митрополит Павел, выступая в суде. Союз православных журналистов сообщил в субботу, что Шевченковский районный суд Киева назначил настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими. Ранее в субботу суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения митрополиту Павлу на понедельник, 3 апреля из-за его состояния здоровья. Позже суд Киева согласовал принудительный его привод. Утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230401/sbu-1862393767.html
https://ria.ru/20230331/upts-1862244157.html
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киев, украина, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, в мире, украинская православная церковь
Религия, Киев, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, В мире, Украинская православная церковь
СМИ: митрополит Павел попросил суд разрешить ему находиться в Лавре
"Страна": митрополит Павел попросил разрешить ему находиться под домашним арестом в Лавре
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел попросил судью разрешить ему находиться во время ареста в Лавре или разрешить ему совершать богослужения, если суд выберет иное место для домашнего ареста, сообщает в субботу издание "Страна"
.
"Из-за проблем со здоровьем Павел попросил, чтобы меру пресечения, если ее изберут, ему назначили в Киево-Печерской лавре. Либо же предложил суду разрешить ему ездить на богослужения, если арест будет по другому адресу", - сообщает издание в телеграм-канале.
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В опубликованном видео митрополит Павел говорит, что он перенес две операции в 2012 году и в 2014 году, ему удалили селезенку. "Без медицинской помощи мне очень сложно. Сегодня нашли кисту в левой стороне головного мозга", - заявил митрополит Павел, выступая в суде.
Союз православных журналистов сообщил в субботу, что Шевченковский районный суд Киева
назначил настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими.
Ранее в субботу суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения митрополиту Павлу на понедельник, 3 апреля из-за его состояния здоровья. Позже суд Киева согласовал принудительный его привод.
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Утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией
и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины
позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
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