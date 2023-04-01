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Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест - РИА Новости, 01.04.2023
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Религия
 
10:37 01.04.2023 (обновлено: 11:24 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/pavel-1862326242.html
Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест
Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест - РИА Новости, 01.04.2023
Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что его отправили под домашний арест, сообщило украинское издание "Вести.ua". РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T10:37
2023-04-01T11:24
религия
религия
ситуация вокруг упц
украина
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что его отправили под домашний арест, сообщило украинское издание "Вести.ua".При этом Павел в разговоре отметил, что ему "нужно подписать протокол", не уточнив, какой именно. При этом в УПЦ сообщали, что настоятеля вызвали на допрос, который должен был пройти в 12:00 мск, и только после этого ему должны были избрать меру пресечения.В субботу митрополит сообщил, что ему предъявили подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". По его словам, ему "в двух словах" пояснили, что его обвиняют в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Он назвал действия украинских властей гонениями на церковь.Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры.Как уточнили в УПЦ, митрополита Павла обвинили в разжигании межрелигиозной розни из-за его высказываний в адрес раскольнической ПЦУ и Константинопольского патриархата. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Накануне министр заявил, что суд разрешил расторгнуть соглашение об аренде зданий лавры.Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта, но верующие два дня подряд не пропускали ее представителей на территорию обители. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.Митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что компромиссов по лавре быть не может и братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды подали в Хозяйственный суд Киева.В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
https://ria.ru/20230331/lavra-1862235964.html
https://ria.ru/20230401/lavra-1862322105.html
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религия, ситуация вокруг упц, украина, киево-печерская лавра
Религия, Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Киево-Печерская Лавра
Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили под домашний арест

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви митрополит Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви митрополит Павел - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви митрополит Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что его отправили под домашний арест, сообщило украинское издание "Вести.ua".
«
"Мне дали домашний арест", — заявил он в разговоре с прихожанами, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале издания.
При этом Павел в разговоре отметил, что ему "нужно подписать протокол", не уточнив, какой именно.
При этом в УПЦ сообщали, что настоятеля вызвали на допрос, который должен был пройти в 12:00 мск, и только после этого ему должны были избрать меру пресечения.
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
УПЦ исключила из братии Киево-Печерской лавры "наместника" от ПЦУ
31 марта, 17:20
В субботу митрополит сообщил, что ему предъявили подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". По его словам, ему "в двух словах" пояснили, что его обвиняют в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Он назвал действия украинских властей гонениями на церковь.
Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры.
Как уточнили в УПЦ, митрополита Павла обвинили в разжигании межрелигиозной розни из-за его высказываний в адрес раскольнической ПЦУ и Константинопольского патриархата.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Накануне министр заявил, что суд разрешил расторгнуть соглашение об аренде зданий лавры.
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Наместник Киево-Печерской лавры заявил о гонениях на церковь
Вчера, 10:04
Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта, но верующие два дня подряд не пропускали ее представителей на территорию обители. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что компромиссов по лавре быть не может и братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды подали в Хозяйственный суд Киева.
В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
Сторонники изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В УПЦ заявили, что среди осаждающих Киево-Печерскую лавру есть сатанисты
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