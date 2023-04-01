https://ria.ru/20230401/pavel-1862313902.html

Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили обвинения

Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили обвинения - РИА Новости, 01.04.2023

Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили обвинения

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявили подозрения со стороны украинских властей, следует из видео, переданного РИА РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T08:52

2023-04-01T08:52

2023-04-01T10:48

религия

религия

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявили подозрения со стороны украинских властей, следует из видео, переданного РИА Новости очевидцами из лавры."Сегодня в 07:30 мне вручили подозрение. <...> Сейчас в моем доме будут обыски", — сообщил он.Как рассказали РИА Новости очевидцы, сотрудники СБУ уже начали обыскивать 42-й корпус лавры, где живет наместник обители. По информации украинского издания "Страна.ua", после того, как Павлу вручили подозрение, его корпус в монастыре оцепили полицейские и не подпускают туда верующих.Митрополит добавил, что ему "в двух словах" пояснили, что его обвиняют в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании".Позднее в УПЦ сообщили, что митрополита Павла обвинили в разжигании межрелигиозной розни."Речь идет о высказываниях в отношении ПЦУ и Константинопольского патриархата, сделанных им в видеообращении "Просим справедливости для нашей церкви". В настоящее время в доме наместника Киево-Печерской лавры проводят обыски. На 12 часов владыку вызвали на допрос", — говорится в сообщении в Telegram-канале УПЦ.В церкви добавили, что после допроса украинские власти будут решать вопрос об избрании меры пресечения для настоятеля лавры.По словам самого митрополита, украинские власти организовали гонения на религию.Павел упомянул о присутствовавших в пятницу на территории обители провокаторах с сатанинской символикой."Вчера были молодые люди, больше ста человек, у которых на футболках было написано "Послушайте сатану, <...> пообщаемся с сатаной" — вот это они сегодня, наверное, вменяют нам, что не нужно делать", — сказал он.Ранее УПЦ заявила о присутствии сатанистов среди собравшихся у лавры сторонников изгнания из нее монахов, опубликовав фото смеющегося мужчины в черной толстовке с пентаграммами и надписью на английском "Есть ли у вас минутка, чтобы поговорить о нашем господе и спасителе сатане?" (Do you have a moment to talk about our lord & savior satan?)Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Накануне министр заявил, что суд разрешил расторгнуть соглашение об аренде зданий лавры.Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта, но верующие два дня подряд не пропускали ее представителей на территорию обители. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.Митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что компромиссов по лавре быть не может и братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды подали в Хозяйственный суд Киева.В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

https://ria.ru/20230331/lavra-1862285471.html

https://ria.ru/20230331/lavra-1862235964.html

https://ria.ru/20230330/pamyatki-1861985543.html

https://ria.ru/20230401/ptsu-1862302685.html

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Влада Копылова

религия, киево-печерская лавра, украина, киев, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, оон