https://ria.ru/20230401/papa-1862332384.html

Папу римского выписали из больницы

Папу римского выписали из больницы - РИА Новости, 01.04.2023

Папу римского выписали из больницы

Папу Римского Франциска выписали из столичной клиники "Джемелли", куда он был госпитализирован с бронхитом, сообщил журналистам глава службы печати Святого... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T11:40

2023-04-01T11:40

2023-04-01T12:36

религия

папа римский

ватикан

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ВАТИКАН, 1 апр - РИА Новости. Папу Римского Франциска выписали из столичной клиники "Джемелли", куда он был госпитализирован с бронхитом, сообщил журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.Утром в субботу, 1 апреля, папа Франциск был выписан из "Джемелли", сообщил Бруни. По его словам, прежде чем покинуть больницу, понтифик попрощался с ее руководителями и медперсоналом, который сопровождал его во время госпитализации.Как передает телеканал Rainews24, выйдя из клиники папа Франциск остановился для короткого общения с журналистами. Прежде чем сесть в машину, он ответил на вопрос о самочувствии: "Ещё живой".Он добавил, что намерен возглавить богослужение на Пальмовое воскресенье, и признался, что болезнь не вызвала у него страха.Как добавили в Ватикане, папа Франциск также "обнял семейную пару, потерявшую минувшей ночью дочь, и остановился для молитвы с ними".Ранее Ватикан со ссылкой на медперсонал клиники "Агостино Джемелли" сообщал, что у папы Франциска диагностирован "инфекционный бронхит, потребовавший назначения терапии с применением антибиотиков", лечение дает ожидаемый положительный результат. Накануне понтифик посетил отделение детской онкологии и нейрохирургии, где покрестил одного из маленьких пациентов.Согласно официальной информации Святого престола, в предшествующие госпитализации дни папа Франциск жаловался на некоторые трудности с дыханием.Понтифик поступил в римскую клинику в среду днем. Госпитализация поставила под вопрос его участие в богослужениях в предпасхальную Страстную неделю. Накануне Ватикан заверил, что папа Франциск появится перед верующими на площади Святого престола по случаю Пальмового воскресенья.

https://ria.ru/20230329/upts-1861578128.html

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ватикан

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

папа римский, ватикан