"Верните деньги!" Французы пришли в ярость из-за новых трат на Зеленского
Читатели Le Figaro разозлились из-за покупки Украиной новых вооружений за счет Евросоюза
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 года
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 года. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на новость о том, что Киев заказал у Варшавы сто многоцелевых бронетранспортеров Rosomak, произведенных по лицензии Финляндии.
Комментаторов возмутил факт, что покупку оплатят США и страны Евросоюза. По их мнению, это означает растрату бюджетных денег на украинский конфликт.
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"Когда они говорят "оплачено ЕС", подразумевается, что 18 процентов суммы дала Франция. Верните мне мои деньги! Я не поддерживаю эту проукраинскую политику," — написал dutch.
"А я хочу заказать сотню автомобилей Porsche на деньги моих соседей!" — съязвил vaudioux14.
"Этот конфликт обходится французским налогоплательщикам в пять миллионов евро в сутки", — подсчитал Anonyme.
"Американцы сейчас перестраивают свою европейскую политику. Когда Украина, Польша, страны Балтии и Финляндия объединятся, Западная Европа будет отрезана от остального континента и разорена. К ее виску приставят пистолет, а затем ее выкинут из круга особо приближенных американских вассалов. Мне жаль людей, которые верили в европейскую эмансипацию, но, вообще, им следовало узнать, как на самом деле работают трансатлантические отношения. Жизнь не прощает подобной глупости и невежества", — заметил Steak-frites.
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"У меня никто не спрашивал, согласен ли я со всеми этими военными приготовлениями. А я не согласен", — заявил twiggy.
Польский Rosomak — колесный БТР, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он оснащен пушкой калибра 30 миллиметров.