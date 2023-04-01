https://ria.ru/20230401/oruzhie-1862376786.html

"Верните деньги!" Французы пришли в ярость из-за новых трат на Зеленского

"Верните деньги!" Французы пришли в ярость из-за новых трат на Зеленского - РИА Новости, 01.04.2023

"Верните деньги!" Французы пришли в ярость из-за новых трат на Зеленского

Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на новость о том, что Киев заказал у Варшавы сто многоцелевых бронетранспортеров Rosomak,... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T17:44

2023-04-01T17:44

2023-04-01T18:22

в мире

финляндия

варшава

киев

евросоюз

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на новость о том, что Киев заказал у Варшавы сто многоцелевых бронетранспортеров Rosomak, произведенных по лицензии Финляндии.Комментаторов возмутил факт, что покупку оплатят США и страны Евросоюза. По их мнению, это означает растрату бюджетных денег на украинский конфликт."А я хочу заказать сотню автомобилей Porsche на деньги моих соседей!" — съязвил vaudioux14."Этот конфликт обходится французским налогоплательщикам в пять миллионов евро в сутки", — подсчитал Anonyme."Американцы сейчас перестраивают свою европейскую политику. Когда Украина, Польша, страны Балтии и Финляндия объединятся, Западная Европа будет отрезана от остального континента и разорена. К ее виску приставят пистолет, а затем ее выкинут из круга особо приближенных американских вассалов. Мне жаль людей, которые верили в европейскую эмансипацию, но, вообще, им следовало узнать, как на самом деле работают трансатлантические отношения. Жизнь не прощает подобной глупости и невежества", — заметил Steak-frites.Польский Rosomak — колесный БТР, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он оснащен пушкой калибра 30 миллиметров.

https://ria.ru/20230401/tanki-1862343257.html

https://ria.ru/20230331/pomosch-1862287869.html

финляндия

варшава

киев

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, финляндия, варшава, киев, евросоюз