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"Верните деньги!" Французы пришли в ярость из-за новых трат на Зеленского - РИА Новости, 01.04.2023
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17:44 01.04.2023 (обновлено: 18:22 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/oruzhie-1862376786.html
"Верните деньги!" Французы пришли в ярость из-за новых трат на Зеленского
"Верните деньги!" Французы пришли в ярость из-за новых трат на Зеленского - РИА Новости, 01.04.2023
"Верните деньги!" Французы пришли в ярость из-за новых трат на Зеленского
Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на новость о том, что Киев заказал у Варшавы сто многоцелевых бронетранспортеров Rosomak,... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T17:44
2023-04-01T18:22
в мире
финляндия
варшава
киев
евросоюз
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на новость о том, что Киев заказал у Варшавы сто многоцелевых бронетранспортеров Rosomak, произведенных по лицензии Финляндии.Комментаторов возмутил факт, что покупку оплатят США и страны Евросоюза. По их мнению, это означает растрату бюджетных денег на украинский конфликт."А я хочу заказать сотню автомобилей Porsche на деньги моих соседей!" — съязвил vaudioux14."Этот конфликт обходится французским налогоплательщикам в пять миллионов евро в сутки", — подсчитал Anonyme."Американцы сейчас перестраивают свою европейскую политику. Когда Украина, Польша, страны Балтии и Финляндия объединятся, Западная Европа будет отрезана от остального континента и разорена. К ее виску приставят пистолет, а затем ее выкинут из круга особо приближенных американских вассалов. Мне жаль людей, которые верили в европейскую эмансипацию, но, вообще, им следовало узнать, как на самом деле работают трансатлантические отношения. Жизнь не прощает подобной глупости и невежества", — заметил Steak-frites.Польский Rosomak — колесный БТР, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он оснащен пушкой калибра 30 миллиметров.
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в мире, финляндия, варшава, киев, евросоюз
В мире, Финляндия, Варшава, Киев, Евросоюз
"Верните деньги!" Французы пришли в ярость из-за новых трат на Зеленского

Читатели Le Figaro разозлились из-за покупки Украиной новых вооружений за счет Евросоюза

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на новость о том, что Киев заказал у Варшавы сто многоцелевых бронетранспортеров Rosomak, произведенных по лицензии Финляндии.
Комментаторов возмутил факт, что покупку оплатят США и страны Евросоюза. По их мнению, это означает растрату бюджетных денег на украинский конфликт.
«

"Когда они говорят "оплачено ЕС", подразумевается, что 18 процентов суммы дала Франция. Верните мне мои деньги! Я не поддерживаю эту проукраинскую политику," — написал dutch.

"А я хочу заказать сотню автомобилей Porsche на деньги моих соседей!" — съязвил vaudioux14.
"Этот конфликт обходится французским налогоплательщикам в пять миллионов евро в сутки", — подсчитал Anonyme.
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"Американцы сейчас перестраивают свою европейскую политику. Когда Украина, Польша, страны Балтии и Финляндия объединятся, Западная Европа будет отрезана от остального континента и разорена. К ее виску приставят пистолет, а затем ее выкинут из круга особо приближенных американских вассалов. Мне жаль людей, которые верили в европейскую эмансипацию, но, вообще, им следовало узнать, как на самом деле работают трансатлантические отношения. Жизнь не прощает подобной глупости и невежества", — заметил Steak-frites.
«
"У меня никто не спрашивал, согласен ли я со всеми этими военными приготовлениями. А я не согласен", — заявил twiggy.
Польский Rosomak — колесный БТР, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он оснащен пушкой калибра 30 миллиметров.
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