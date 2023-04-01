https://ria.ru/20230401/orden-1862385522.html

Кадыров наградил Бастрыкина орденом

Кадыров наградил Бастрыкина орденом - РИА Новости, 01.04.2023

Кадыров наградил Бастрыкина орденом

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина орденом Ахмата Кадырова в Грозном, соответствующее видео... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T18:37

2023-04-01T18:37

2023-04-01T18:37

общество

грозный

россия

скфо

рамзан кадыров

александр бастрыкин

ахмат кадыров (политик)

следственный комитет россии (ск рф)

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ГРОЗНЫЙ, 1 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина орденом Ахмата Кадырова в Грозном, соответствующее видео появилось на странице в Instagram* помощника главы региона. Также Бастрыкин наградил Кадырова ведомственной медалью "Доблесть и отвага". Бастрыкин прибыл в Чечню с рабочим визитом, где провел оперативное совещание по итогам работы следственных управлений СКФО за 2022 год. Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова - высшая награда Чечни, учрежденная после гибели первого президента республики в 2004 году. Он вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской республикой. Ахмат-Хаджи Кадыров - первый президент Чеченской республики, погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230324/medal-1860531348.html

грозный

россия

скфо

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, грозный, россия, скфо, рамзан кадыров, александр бастрыкин, ахмат кадыров (политик), следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня)