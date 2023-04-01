https://ria.ru/20230401/orden-1862385522.html
Кадыров наградил Бастрыкина орденом
Кадыров наградил Бастрыкина орденом - РИА Новости, 01.04.2023
Кадыров наградил Бастрыкина орденом
Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина орденом Ахмата Кадырова в Грозном, соответствующее видео... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T18:37
2023-04-01T18:37
2023-04-01T18:37
общество
грозный
россия
скфо
рамзан кадыров
александр бастрыкин
ахмат кадыров (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
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ГРОЗНЫЙ, 1 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина орденом Ахмата Кадырова в Грозном, соответствующее видео появилось на странице в Instagram* помощника главы региона. Также Бастрыкин наградил Кадырова ведомственной медалью "Доблесть и отвага". Бастрыкин прибыл в Чечню с рабочим визитом, где провел оперативное совещание по итогам работы следственных управлений СКФО за 2022 год. Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова - высшая награда Чечни, учрежденная после гибели первого президента республики в 2004 году. Он вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской республикой. Ахмат-Хаджи Кадыров - первый президент Чеченской республики, погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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общество, грозный, россия, скфо, рамзан кадыров, александр бастрыкин, ахмат кадыров (политик), следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня)
Общество, Грозный, Россия, СКФО, Рамзан Кадыров, Александр Бастрыкин, Ахмат Кадыров (политик), Следственный комитет России (СК РФ), Чеченская республика (Чечня)
Кадыров наградил Бастрыкина орденом
Кадыров наградил Бастрыкина высшей наградой Чеченской Республики — орденом Ахмата Кадырова