https://ria.ru/20230401/opk-1862330023.html

Предприятиям ОПК будут компенсировать затраты на переезд сотрудников

Предприятиям ОПК будут компенсировать затраты на переезд сотрудников - РИА Новости, 01.04.2023

Предприятиям ОПК будут компенсировать затраты на переезд сотрудников

Предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут получать компенсации затрат на выплату зарплаты сотрудникам, которые переезжают к ним для работы из других... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T11:17

2023-04-01T11:17

2023-04-01T11:19

экономика

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут получать компенсации затрат на выплату зарплаты сотрудникам, которые переезжают к ним для работы из других муниципальных образований в пределах одного региона, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале правительства."Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получать компенсации затрат на выплату зарплаты сотрудникам, которые переезжают к ним для работы не только из других регионов страны, но и из других муниципальных образований в пределах одного региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах. Перечень организаций, а также список востребованных профессий смогут утверждать главы регионов. Главное требование – предприятие должно входить в реестр организаций ОПК, который ведется Минпромторгом."Субсидия, которую получают работодатели, равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных. Такая субсидия выплачивается четыре раза – каждые три месяца после трудоустройства работника", - отметили в кабмине.

https://ria.ru/20230328/ipoteka-1861099481.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия