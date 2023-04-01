https://ria.ru/20230401/opk-1862330023.html
Предприятиям ОПК будут компенсировать затраты на переезд сотрудников
Предприятиям ОПК будут компенсировать затраты на переезд сотрудников - РИА Новости, 01.04.2023
Предприятиям ОПК будут компенсировать затраты на переезд сотрудников
Предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут получать компенсации затрат на выплату зарплаты сотрудникам, которые переезжают к ним для работы из других... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T11:17
2023-04-01T11:17
2023-04-01T11:19
экономика
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут получать компенсации затрат на выплату зарплаты сотрудникам, которые переезжают к ним для работы из других муниципальных образований в пределах одного региона, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале правительства."Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получать компенсации затрат на выплату зарплаты сотрудникам, которые переезжают к ним для работы не только из других регионов страны, но и из других муниципальных образований в пределах одного региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах. Перечень организаций, а также список востребованных профессий смогут утверждать главы регионов. Главное требование – предприятие должно входить в реестр организаций ОПК, который ведется Минпромторгом."Субсидия, которую получают работодатели, равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных. Такая субсидия выплачивается четыре раза – каждые три месяца после трудоустройства работника", - отметили в кабмине.
https://ria.ru/20230328/ipoteka-1861099481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Предприятиям ОПК будут компенсировать затраты на переезд сотрудников
Предприятиям ОПК будут компенсировать выплаты сотрудникам, переезжающим в пределах региона
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут получать компенсации затрат на выплату зарплаты сотрудникам, которые переезжают к ним для работы из других муниципальных образований в пределах одного региона, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале правительства.
"Михаил Мишустин
подписал постановление, которое позволит предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получать компенсации затрат на выплату зарплаты сотрудникам, которые переезжают к ним для работы не только из других регионов страны, но и из других муниципальных образований в пределах одного региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах. Перечень организаций, а также список востребованных профессий смогут утверждать главы регионов. Главное требование – предприятие должно входить в реестр организаций ОПК, который ведется Минпромторгом.
"Субсидия, которую получают работодатели, равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных. Такая субсидия выплачивается четыре раза – каждые три месяца после трудоустройства работника", - отметили в кабмине.
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